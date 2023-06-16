囚犯爱上女监狱官 非法盯梢认罪

囚犯在服刑时爱上女监狱官，不但公开示爱，出狱后还打警方热线要女方的电话号码，甚至在监狱外等她放工，即使在录口供时还要求调查员代他联络女方，“穷追不舍”直到上个月落网。

被告是28岁的纪才财（译音），他面对六项包括擅闯、对他人暴露下体、以及抵触防止骚扰法令的控状。

案情显示，一名28岁女监狱官在2020年至2022年间于樟宜监狱上班期间，被告刚好在服刑。

女监狱官虽不是被告的改造官，但被告对女监狱官产生爱慕之情，频频找机会与女监狱官聊天。

被告还向囚友和其他监狱官表示，自己喜欢女监狱官，以致监狱单位后来安排女监狱官到别的改造单位执勤。

被告去年6月28日出狱后，依旧对女监狱官念念不忘，开始对她进行一连串的非法盯梢（unlawful stalking）行为。

被告会向其他改造官要女监狱官的手机号码；寄明信片到监狱，要求女监狱官与他联络；在脸书设四个假帐号，谎称自己是监狱职员，私讯女监狱官；在监狱官方脸书账号上载的影片中，留言说他认识女监狱官，还说女监狱官人很好。

不仅如此，被告在2022年7月至12月间，五至10次坐在监狱访客中心外的巴士站，希望能等女监狱官下班后找她。他见不到女监狱官后，会要求其他监狱官把他的手机号码传给女监狱官，叫女监狱官联络他。

女监狱官不堪被骚扰，于去年12月18日报警。被告隔天接受问话，但在过程中竟然还要求调查员代他联络女方，但被调查员警告不得再尝试联络她。

不过他不理会，继续骚扰女监狱官，拨打警方、监狱、移民与关卡局、甚至是民防部队的热线，要女监狱官的手机号码，直到5月5日被逮捕为止。

被告星期四（6月15日）认罪，案展7月21日下判。

完整报道，请翻阅2023年6月16日的《新明日报》。