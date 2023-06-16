医药协会调查：本地无保险公司一个月内完成赔付

调查结果显示，所有保险公司都无法在一个月内完成赔付，而且只有新加坡友邦保险（AIA）和保诚保险新加坡（Prudential）能在平均三个月内赔付。

新加坡医药协会连续第二年公布本地七家提供私人综合健保计划保险公司的排名，调查发现仍然没有保险公司能在一个月内完成赔付。

不过保险公司过去一年在一些方面取得进步，即指定医生团的包容性、收费标准与卫生部的收费基准相比是否合理，以及是否阻挠病患向非指定医生求医。

新加坡医药协会是在今年2月17日至3月16日，邀请本地医生参与这项调查，从而按照九个主要指标，对七家提供综合健保计划（Integrated Shield Plan）的保险公司在2022年1月至12月的表现排名。协会一共收到152份反馈，比去年调查的210份少。

只有友邦保险和保诚保险 能在平均三个月内赔付

调查结果显示，所有保险公司都无法在一个月内完成赔付，而且只有新加坡友邦保险（AIA）和保诚保险新加坡（Prudential）能在平均三个月内赔付。

友邦保险在其中八项指标都取得最佳排名，包括新增指标是否会推荐亲友向保险公司购买综合健保计划。保诚保险则获评为指定医生遴选标准最透明的公司。莱佛士周全医疗保险计划（Raffles Shield）在其中八项指标位居榜末。

医协：改革势头可能放缓

虽然协会所参与的医疗保险多方委员会（Multilateral Healthcare Insurance Committee）已经推出多项举措，但由于政策制定者开始关注其他举措，加上监管机制仍不足，协会认为改革势头可能放缓。

“新加坡医药协会立场保持不变，只要医生都遵循收费基准，保险公司就不必委任指定医生团。为患者提供良好医疗服务时，目前的制度造成不必要摩擦或阻碍。随着保费继续上涨，协会对病患是否有机会获得医疗服务感到担忧。协会将继续监督医疗保险行业，帮助病患和医生。”

新加坡医药协会主席黄志光医生告诉《联合早报》：“虽说指定医生团的选择更为广泛，但我们担心它已达饱和状态，刚进入私人领域的专科医生可能很难加入。虽然保险公司成立扩充指定医生团（extended panels），让专科医生更容易加入，但这点没获得广泛宣传。病患也可能因术后索赔承保范围更少或会面对额外费用，而仍不愿寻求他们的服务。”

协会也发现，虽然所有保险公司都使用标准化事先授权（pre-authorisation）表格，但授权过程并没有更便利，这可能是因为一些保险公司进行额外审查和质疑更多，增加了医生的负担。

新加坡医药协会是在2021年私人综合健保计划争议不断时说，保险公司应为平均赔付额不变，保费却节节上涨的情况负责。协会当时宣布将在每年展开调查，对保险公司进行排名。