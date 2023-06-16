专家：拆除程序有误或带来毁灭性后果

在抬出印度籍死者遗体后，民防部队继续彻夜搜索10小时，确认没有其他人受困后才结束搜救行动。受访工程专家说，拆除建筑的风险评估尤为重要，任何程序错误都可能造成毁灭性的后果。

《联合早报》报道，位于丹戎巴葛安顺路、正在拆除中的旧楼富士施乐大厦（Fuji Xerox Towers），星期四（6月15日）下午约2时发生钢筋水泥墙倒塌事故，一名20岁印度籍客工遭重50公吨的钢筋水泥墙压住，八小时后被救出时已经断气。

民防部队星期五（16日）早上在脸书发文指出，在工地重机械的辅助下，民防人员彻夜在瓦砾中搜索，证实没有其他人受困后，搜救行动于早上8时正式结束。

不幸丧命的客工是维诺（Vinoth），来自印度泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）的一个村镇。亲友说，死者10个月前才由亲戚出资，到新加坡讨生活帮补家用。死者是家中长子，父母健在，17岁弟弟还在念书。

根据人力部和新加坡建设局早前发出的联合文告，出事工地的业主是建筑公司和合（Woh Hup），客工的雇主则是益山拆屋工程公司（Aik Sun Demolition and Engineering）。

益山拆屋工程公司曾于6月9日在脸书贴文，指楼高42层的大厦去年2月开始拆除工作，预计会在今年6月拆到地面层，文中还自诩这是该团队迄今执行最出色的一项工程。事发后，公司已将相关贴文删除，还更换了页面名字。

新加坡工程师学会卫生与安全工程技术委员会前主席吴扬敏受询时指出，拆除过程出现结构坍塌是极其危险的事，任何拆除顺序上的错误，都可能造成毁灭性后果。

他提醒，任何建筑在拆除前都须先进行风险评估，由专业工程师进行拆前审计工作，并对使用何种拆除方法提出建议。专业工程师也必须在拆除中的不同阶段，评估建筑结构的负荷如何分摊至地面，并确认结构的关键支撑点是否须临时加固、有没有残留能量或化学物质之后，才交由建设局批准执行工程。

新加坡工程师学会荣休会长张奇善指出，常见拆除建筑物的方法包括使用破碎机和液压破碎锤，从顶部开始破坏结构，逐层拆除。

针对这起事故，张奇善说，它可能是由各种情况或事故汇总而成。“在进行详细调查之前，很难确定原因。”

人力部：工地业主和雇主须交代情况并整改

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈也在脸书贴文，代表人力部向死者的亲友表示慰问。

扎吉哈说，人力部已经指示工地业主停工，并已着手调查此事，工地业主和雇主须亲自向人力部汇报情况，以及整改工作场所的安全措施。“我们了解到，雇主已联系死者近亲，协助他们根据工伤赔偿法令（简称WICA）索偿。此外，人力部也联系了与死者共事的客工，提供必要支持。”

全国职工总会助理秘书长杨益财也对此事表示关注。他在脸书贴文指出，拆除工作涉及重大风险，可能威胁公共安全、导致大规模的伤亡，因此必须进行全面彻查，了解倒塌的成因与影响。

外籍劳工中心（MWC）发文说，中心将从外籍劳工援助基金（MWAF），为死者家属拨出一笔慰问金，协助他们渡过难关。