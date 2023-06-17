乱扔烟蒂爆冲突 男女食客掀桌混战

不满有男女乱扔烟蒂，咖啡店酒客出言相劝，怎料双方人马爆发冲突，掀桌、拿椅子和鞋砸人、互殴，两人送院，两人被捕。

这起殴斗案发生在星期五（6月16日）晚上9时许，地点是后港5道第327座咖啡店。

涉事的是一群咖啡店常客，以及到咖啡店用餐的一家人，双方因丢烟蒂的事情发生争执，随之爆发肢体冲突。

卷入冲突的其中一名妇女卓女士（50岁）受访时说，星期五与兄弟姐妹第一次带86岁母亲到该咖啡店用餐，并坐在咖啡店的角落头。用餐后，卓女士和兄弟姐妹抽烟，并将烟蒂丢在附近的草坪。

其中一名常客陈先生（63岁，清洁工）说，朋友两次上前劝对方，要求他们把烟蒂丢入罐子，对方却嚣张说，若有不满，大可以报警举报。“他们还呛声说有的是钱，可以还罚单。”

对此，卓女士则反驳说，她没有招惹对方，但对方前来说话后，还有人直接掀桌子，袭击她的哥哥。陈先生则反指卓女士一群人先拿椅子和鞋子袭击他们。

记者抵达咖啡店时，警方已到场。咖啡店地上还有一些血迹，卓女士的姐妹身上也有血迹。

警方受询时证实接获通报，两名53岁和63岁男子因滋事被捕，警方已针对事件展开调查。

新加坡民防部队受询时则说，共有三人受轻伤，两人被送往盛港综合医院，第三人拒绝送院。

完整报道，请翻阅2023年6月17日的《新明日报》。