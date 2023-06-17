客厅沙发突起火 八旬翁命丧火海

武吉巴督致命火患，妻子外出买饭，80岁老汉独留家中，怎料沙发起火，导致全身烧伤80％送院，伤重不治。

这场火患发生在星期三（6月14日）傍晚6时50分，地点是位于武吉巴督31街第307座组屋的12楼单位。

死者是80岁老汉林国友，他困在单位内，等新加坡民防部队救出时，已经陷入昏迷，送院后不治。

死者大儿子林福财（53岁，送餐员）星期五（16日）在灵堂接受《新明日报》访问时说，父母跟弟弟同住，事发当天，80岁母亲出门买晚餐，弟弟则在工作，只有父亲留在家中。

“母亲出门时，父亲就坐在客厅沙发上休息。”

岂料，母亲回家时，单位已失火，浓烟滚滚，父亲困在屋内，民防人员已到场救援。

林福财说，他就住在对面组屋，吃完晚餐回家，发现12楼失火，还以为是邻居单位。

“当时父亲已经送院，屋子无法住人，母亲跟弟弟就暂时过来跟我住。”

林福财随后向医生了解，父亲身体有超过80％烧伤，生命体征不太稳定，也吸入了过多浓烟。

直到凌晨2时30分，林福财就接到院方通知，说父亲情况恶化，然后在凌晨3时接到父亲逝世的噩耗。

他说，父母一般会一起出门买饭，当天不知道父亲为何选择留在家中，也对起火原因百思不得其解，只能等待民防部队的调查结果。

目前，遗体停柩组屋底层，并且在星期六（17日）出殡。

民防部队证实接获通报，火势涉及客厅的沙发，民防部队使用一支水枪灭火，也将一人送往新加坡中央医院，起火原因正在调查。

完整报道，请翻阅2023年6月17日的《新明日报》。