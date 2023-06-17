我国空军驻卡佐25周年 黄永宏赴法国主持庆祝活动

新加坡空军部队的训练分遣中队第150中队，6月15日（星期四）庆祝派驻法国卡佐（Cazaux）空军基地25周年，国防部长黄永宏医生亲赴法国主持庆祝仪式。

国防部星期五（6月16日）发文告说，黄永宏从15日至19日一连五天到法国进行正式访问。在庆祝仪式上，黄永宏为印在新加坡空军M-346型战斗训练机尾翼上的25周年特制图案揭幕，也见证M-346型训练机和法国空天军（French Air and Space Force）阿尔法喷射机（Alpha Jet）的联合飞行。同时，黄永宏也受邀登上M-346型训练机，了解它的飞行操作。

负责接待的新加坡空军总长康文良少将，向黄永宏讲解第150中队的训练课程。法国空天军和新加坡空军高级官员也出席活动。

文告指出，自1998年以来，卡佐空军基地的第150中队，一直是几代飞行教官、空军工程师、战斗机空勤学员、后勤人员及其家人的家园。这种海外训练和分遣部队，使新加坡空军能够克服我国的陆地和空域限制。

黄永宏：卡佐训练设施对新加坡空军非常重要

黄永宏致辞时强调在法国训练的价值，他指卡佐训练设施对新加坡空军非常重要，大部分学员在这里接受基础飞行战术和掌握技能，再登上战斗机。“我们非常感谢法国政府、军队、空军及这里的人们。在这个庆祝25周年的日子，我认为来这里亲自感谢他们，是非常重要的。”

Vineyard tours of Châteaux Gruaud Larose, Beychevelle and Lafite Rothschild for your Saturday viewing pleasure. Taken from 150m above ground in the M-346 performing low tactical flying. Located next to Bordeaux has some benefits. Cheers 😊 The Republic of Singapore Air Force Posted by Ng Eng Hen on Friday, June 16, 2023

出席庆祝仪式前，黄永宏也在巴黎与法国国防部长勒科尔尼会面，双方重申加强双边防务合作的承诺，包括在国防技术和网络等领域的合作，以及在亚细安加八防长会议上进一步合作。

黄永宏与勒科尔尼也就区域安全挑战交换看法，法国也承诺会在亚洲和印太地区更活跃。“我认为这是一个很好的伙伴关系，我们期待加强防务关系。”

文告指出，黄永宏的访问凸显新法之间强健及广泛的防务关系。两国军队定期进行专业交流和高层级互动，包括展开联合演习、对话等。今年4月，新法国防部也签署协定，成立联合研究与开发室，深入研究人工智能技术，以加强两国防务能力。

黄永宏将在下星期一（19日），出席第54届巴黎国际航空航天展。