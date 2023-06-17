30年捐血102次 女工程师当献血冠军

19岁在理工学院一场献血活动中捐出第一包血后，现年50岁的工程师许俊暖30年来不曾停歇，每年定期献血至少三次，就连生产一个月后也不忘捐血。

配合世界献血者日，新加坡红十字会与卫生科学局星期六（6月17日）举行颁奖仪式，表扬1876名冠军献血者与29个流动献血主办方。

至今累计献血102次的许俊暖，是今年52名“钻石奖”得主之一。共四名女性献血者得奖。男女献血者得分别累计献血125次和100次，才可获颁钻石奖。

许俊暖多年来也鼓励家人献血，如今丈夫和哥哥都是铜奖得主，累计献血至少25次。她20岁的儿子至今也献血六次。

“我们会选在周末一起捐血，就像是我们的家庭活动，我们还会比较看谁的血红蛋白（haemoglobin）指数最高。”

为了捐血，每天离不开咖啡的许俊暖，必须在捐血前一周戒掉咖啡，不然血液里的血红蛋白就无法达标。“虽然很难受，但我告诉自己不可以半途而废。所以我每次捐完血就立刻去喝咖啡。”

她认为献血是举手之劳，“能帮助别人，自己又没有任何损失，还会觉得开心”。

令许俊暖欣慰的是，本地其实有不少踊跃捐血的热心民众。两个星期前，她到位于欧南园的卫生科学局捐血中心捐血，旁边一名50多岁男士的捐血机器中途发出声响，护士检查后发现他的血液太浓，无法继续献血。

“但他没有放弃，问护士，另一只手可以捐吗？护士说不行，得等一个月后才能回来。他脸上的失望让我很有感触，新加坡还是有很多人对捐血是很积极的。”

抗癌者：善心人士捐出的血是一条生命线

九年前，新婚一个月的苏慧嘉（37岁）确诊患有淋巴癌第三期，得进行化疗。

献血者捐出的血让苏慧嘉能够完成化疗并战胜癌症。（谢智扬摄）

18周的化疗影响了她的血细胞，除了每天得打针增加白血球指数外，也接受了两次红血球和一次血小板输血。

她说，善心人士捐出的血是一条生命线，支撑她完成化疗，并给了她多一个为生命奋斗的机会。

苏慧嘉最终成功抗癌，如今是两个儿子的母亲。重获新生后，她的母亲经常鼓励周围的人献血，丈夫也是献血者，自己则通过社媒积极推广捐血运动。