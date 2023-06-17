受诱下单密码被盗 至少两人损失近10万元公积金

不法之徒以优惠广告为饵，诱使消费者下单，再利用恶意软件入侵手机获取个人密码，窃取对方的公积金存款。至少两人跌入这个陷阱，损失近10万元。

警方星期六（6月17日）发文告提醒安卓（Android）电子设备用户提防这类骗局。警方指出，本月接到至少两起报案，受害者损失至少9万9800元的公积金存款。

受害者在脸书等社交平台看到售卖海鲜等杂货的广告后，通过社媒或WhatsApp联络“商家”。这时，骗子就要求受害者下载安卓套件（APK），以订购货品并付款。但实际上，应用已植入恶意软件，骗子能够远程侵入受害者的手机，窃取Singpass密码等个人密码。骗子也可能拨电联系受害者，声称要在应用上创建账户，要求受害者提供Singpass密码。

骗子窃取Singpass密码 登入公积金户头

受害者之后会进入伪造的银行应用登录页面，输入凭证资料以付款。恶意软件捕捉受害者的资料后，骗子便使用窃取的Singpass密码，登入受害者的公积金户头，要求通过电子转账服务PayNow提取公积金储蓄。一旦款项存入受害者的银行户头，骗子便通过PayNow转走金额。受害者发现银行户头有未经授权的交易时，才得知受骗。



警方文告未透露受害者的年龄。根据我国的退休储蓄机制，公积金会员可从55岁起提取部分储蓄。中央公积金局从2018年起，允许年满55岁的会员通过PayNow服务提取部分储蓄。会员只需把身份证号码与银行户头挂钩，再使用Singpass登录公积金网页，申请提取部分储蓄。通过PayNow服务，会员能更快地把公积金存款转进银行户头。以往，通过财路（GIRO）收款，会员须等上五个工作日。



根据公积金局网站，储蓄银行、星展银行、大华银行和华侨银行用户可注册PayNow服务。用户只要有网上银行账号，就可注册身份证号码，选择要连接PayNow的账户。



警方提醒公众，尤其是使用安卓配备者，不要从第三方或可疑网站下载应用，以及任何可疑的APK，因为它们可能含有恶意软件。警方也建议，为电子配备安装防毒应用，定期更新操作系统和应用；使用官方平台下载应用，检查应用的开发者与评价等信息；发现欺诈交易时，立即通知银行。

诈骗团伙通过恶意软件窃取受害者银行资料的事件时有所闻。警方今年4月13日曾发文告，今年3月起，已有113名安卓用户落入钓鱼骗案，损失金额至少44万5000元。受害者收到有关上门服务，或售卖榴梿等食物的广告。受害者联系“商家”后，对方会发出一个链接，引导受害者点击下载，在伪造的网上银行页面输入个人资料。

公众若有疑问，或有关骗案的线索，可拨打警方热线1800-2550000，或上网站www.police.gov.sg/iwitness 提供资料。