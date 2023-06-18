新美将拓展合作 涵盖网安与气候变化等新领域

新加坡和美国将拓展双边合作，涵盖网络安全、气候变化和航空等新领域。

目前在美国进行工作访问的外交部长维文医生，于当地时间星期五（6月16日）与美国国务卿布林肯会面。双方随后在联合记者会上宣布更新2021年8月建立的气候伙伴关系，加强五个重点领域的合作。

这些领域包括东南亚区域能源转型、低排放与零排放技术与方案、基于大自然的解决方案和碳市场、城市去碳化和韧性，以及能力建设。

根据双方的联合文告，在这项伙伴关系下，双方计划每年会面评估进展，以及辨别气候行动、环境与可持续发展，还有能源转型方面的新合作领域，促进两国共同利益。

外交部说，维文和布林肯见面时，也对印太经济框架的显著进展表示欢迎，并就国际和区域的发展交流意见。双方重申了两国在经济和防务等领域建立的长久合作关系，以及承诺维持稳定、以规则为基础的多边国际秩序。

维文在记者会上说：“在双边关系方面，每个人都知道我们有非常强健的经济关系……但我们并没有停滞不前，我们也在拓展至新领域。”

他提到，新美两国近几年除了在网络安全领域紧密合作，新加坡去年也签署了美国等发起的阿耳忒弥斯协定（Artemis Accords），所以外太空显然是另一个全新的合作领域。

布林肯形容，这些合作都扎根于“我们在印太地区最牢固的双边关系之一”。美国公司是新加坡最大的外国直接投资来源，双方也正努力通过印太经济框架，让经济增长得更快、更公平。

他说：“60年来，美国和新加坡之间在尊重基于规则的国际秩序之上所建立的战略伙伴关系，协助加强了区域和世界的和平与稳定。”

美在新投资 超越在日中韩投资总和

维文也提到，新加坡目前有超过5700家美国公司，美国在新加坡的投资更超越了在日本、中国和韩国投资的总和。“如果考虑到新加坡是个弹丸小国，这个数字就显得格外引人注目了。”

另一方面，新加坡在美国的投资，再加上美国对新加坡的出口，也支持了美国国内超过25万个就业岗位。“我知道这不只是为了贸易本身，也是为了双方人民的就业和机会。”

维文也赞扬拜登政府对区域事务的积极参与。从美国总统拜登去年出席在柬埔寨金边举行的亚细安峰会，到同年5月在美国华盛顿主持的亚细安—美国特别峰会，这些活动发出了非常强烈的接触信号。

美国去年升格为亚细安的全面战略伙伴。维文说，美国在本区域的战略存在和贡献带来了稳定和机会，更协助我们保障永远不应视为理所当然的和平。“我们确实想重申，美国在我们这个地区的战略参与至关重要。”

布林肯向维文重申，亚细安是美国印太战略的核心。美国支持亚细安的核心地位，美国的印太战略和亚细安对印太的展望也有相当大的一致性，体现在对包容的经济增长、透明度和法治的共同信念上。

维文在华盛顿和纽约的工作访问将持续到6月20日，他早前已与民主党和共和党的议员，以及拜登政府负责网络与新兴科技和气候变化的高级官员会晤。