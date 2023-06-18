下载软件给10元包车定金 1万元被卷走

顾问欲包车到马国，支付10元定金期间，被诱导下载恶意软件，结果手机遭不法之徒远程操控，20分钟内遭卷走近1万元。

公定假日哈芝节即将到来，陈先生（34岁，人力顾问）有意到马国游玩三天两夜，他经常会透过社交媒体订购包车服务，于是6月1日在脸书看到一则Tiger Car Team贴出的新马包车载送服务的广告后，不假思索就点入跟对方了解详情。

“疫情之前，我都是在Telegram的群组找拼车服务，但疫情之后，这些群组也都散了，我开始透过这些脸书广告订包车载送服务，使用过数次都没有出现问题。”

他告诉记者，所有程序都跟往常一样，业者会要求他先支付10至30元的定金，确保不会有空车的情况，于是他点进对方提供的链接，然后下载一个应用程序。

他透过应用程序支付定金时，页面疑似转到银行页面，于是他输入了银行用户账号和密码，却被告知支付不成功。

“我那时候还以为是我记错密码，因为我不常使用这个银行，所以换了另一个银行登录，没想到还是不成功，我就立刻起疑。”

他说，手机疑似遭其他人远程操控，部分呈现黑屏，期间他尝试关闭手机，切断对方的操控，也看到银行通知频频跳出，要求他输入密码允许转账，但他没有点开。

虽然他也马上拨电联系银行冻结户头，但他的其中一个户头还是被转出9975元1角5分，而后续跟银行沟通，也得知拿不回这笔钱，目前正在上诉。

他坦言，相信许多到马国游玩的国人也会使用这种服务，因此希望大家提高警惕，千万不要因为熟悉订购过程而掉以轻心。

“这不会影响我去马国玩的兴致，但下一次我绝对不会支付定金，如果对方愿意接受，我就使用他的服务，不愿意也就算了。”

警方证实接获报案，调查进行中。

完整报道，请翻阅2023年6月18日的《新明日报》。