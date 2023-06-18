一周内屡创新高 有兑换商开出1新元兑3.43令吉

令吉持续疲弱，新元兑令吉一周内屡创新高，跨境银行间汇率一度达1新元兑3.46令吉，有兑换商开出3.435令吉的兑换率，多名业者表示每天有多达75%的顾客都是来换令吉的。

数据显示，新元兑令吉自上星期四（6月8日）起每日节节上升，星期四（15日）更是创下1新元兑3.46令吉的纪录，隔日才稍微回升至3.44令吉。

《新明日报》记者星期六（17日）中午走访莱佛士地铁站外吉拱廊（The Arcade）的钱币兑换商，发现好几家都有人龙，大部分的令吉兑换率为3.43令吉。

城市货币兑换（City Money Changer）业者哈林表示，这几天上午11时后就出现人龙，75%的人都是来兑换令吉的。

其他在吉拱廊营业的兑换商都表示，因为六月学校假期，许多人来换钱，二三小时就需要重新进货。

受访业者均表示，令吉汇率不断下跌，很难从中获利。

牛车水珍珠坊Crante钱币兑换商合伙人黄素珍受访时亦透露，星期六就开出3.435令吉的兑换率，是公司历来最高。

她解释，钱币兑换商只有在外币走高时才有得赚，外国货币不断贬值时则会亏。这个时候业者一般不会多进这些货币的存量，仅会依照门市需求量斟酌。

“不过最近确实几乎天天有很多人排队要换钱，就算不是长周末也有人排，大概70%是来换令吉。”

有公众货比多家，特地到不同地点的兑换商查看汇率。

公众沈奇勋（20岁）和女友决定下个月到马来西亚和印度尼西亚旅行，准备兑换400元，为此从莱佛士到珍珠坊查询，货比三家。

“每家的汇率其实蛮具竞争力，感觉差不多。”

完整报道，请翻阅2023年6月18日的《新明日报》。