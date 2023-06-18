用手工艺活动帮助心理疾病患者

曾患抑郁症的前护士朱奈纳因接触手工艺活动，建立起自信，如今用自身经历鼓励其他患有心理疾病的人，并从中发掘自我价值和生活意义。

68岁的朱奈纳（Junainah Mohammad Eusope）受访时说，她过去饱受心理疾病困扰，经常感到沮丧，无缘无故哭泣，更出现轻生念头。朱奈纳在2002年确诊患有严重抑郁症，并在三年后辞去护士的工作。她当时一度无法接受病情，也不愿意服药，心理健康状况越来越糟。

后来，朱奈纳到一家精神疾病康复中心接受专业治疗，通过参与手工艺制作等活动，开始愿意多与他人交流。她说：“做手工可以起到疗愈心灵的作用，它能让我更好地表达情绪，我也不会胡思乱想。”

在约10年的时间里，朱奈纳学会如何管理和控制情绪，并勇敢克服恐惧，病况也逐渐好转。这些经历促使朱奈纳想要帮助其他面对心理健康问题的群体，于是她在2014年初，决定加入援助精神疾病患者的非营利组织Club HEAL。她目前担任美术与手工艺活动协调员，负责组织绘画和陶艺等手工艺活动，希望为面对心理健康问题的人士提供社交和学习新技能的机会。

“我能了解心理疾病患者的感受，也希望以我的经历鼓励他们，让他们知道，只要努力克服挑战，不要放弃，就有康复的机会。”

朱奈纳认为，在帮助他人的过程中，她逐渐建立起自信心，心态也更乐观。“对我而言，看到面对心理健康问题者参与活动后病情得以好转，更愿意与他人交流，并成功重返职场、结婚生子，我就很欣慰了。这也是我在这份工作中最大的满足感。”