【端午节／会员大会】安溪会馆6月24日（星期六）晚上7时在会所举行端午节联欢晚会。欢迎会员偕家属踊跃出席。电话：62235915



司徒氏教伦堂6月25日（星期天）上午10时在会馆举行祭祖仪式，中午12时有粽子和午餐招待。报名电话：90271101



福建会馆6月20日（星期二）下午3时在会馆召开常年会员大会。电话：62228212



【活动】冈州会馆庆祝183周年，6月24日（星期六）晚上7时在牛车水人民剧场演出“粤剧折子戏”，剧目有《武松杀嫂》《后宫风云》《游湖册封》等。有兴趣观赏者，可拨打62239806或WhatsApp至87960130或电邮info@kongchow.org询问及购票。



潮州八邑会馆潮女组6月28日（星期三）晚上7时30分举办线上理财讲座“精通财务蓝图”。学习如何精通财务规划，避免过度购买保险或投资，确保拥有一个健康的财务蓝图。报名网址：https://shorturl.at/suIS4。电话：67382691



锺氏公会6月29日（星期四）上午10时举办祭祀锺韩公活动。有意出席的宗亲可拨电62936452报名。



【课程】 新加坡摄影学会7月2日（星期天）下午开办中文摄影基础班。50岁以上的人士可获得津贴，欢迎对摄影有兴趣者拨电询问：63343361。



南洋孔教会孔子大学堂7月7日（星期五）开办《论语 》讲读系列二。找到自己的修养之道与成长之路，安心定身。罗晨曦主讲。学费60元（共六讲）。欲知详情及报名请上网：https://reurl.cc/ykWQlM。电话：63385110