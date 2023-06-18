大士电视城料明年第二季拆除 走入历史

曾在多部本地电视剧里出现的大士电视城街景，预料将于2024年第二季被夷为平地，走入历史。

风光一时的大士电视城（Tuas TV World）已空置多年，里头的100多栋建筑物大部分已经拆除。据了解，尚存的建筑物不到20栋。

内政部回复《联合早报》询问时说，预料会在9月中委任承包商展开拆除工作，工程会在明年第二季完成。内政部会把土地归还给新加坡土地管理局。

新加坡广播局（新传媒前身）于1990年至1992年之间斥资3500万元在大士建造电视城。该设施占地6.6公顷，面积等于约9.2个足球场，有八个场景，可供拍摄时代剧和古装剧。

大士电视城位于亚逸拉惹快速公路旁，在大士关卡和兴建中的地铁综合测试中心之间。该处被规划为保留地段，将来的用途目前还不明朗。

本地演员黄文永生前接受《联合早报》访问时说，新马第二通道竣工后，周围景观改变，影响了拍摄角度，本地电视剧因此减少在大士电视城取景。

减拍古装剧维持费贵 电视城运作不到10年

随着新传媒减少拍摄时代剧和古装剧，使到维持大士电视城运作过于昂贵，电视城前后运作不到10年。

为应付日趋增加的训练需求，警察部队的特别行动指挥处（Special Operations Command）于2001年12月向土管局租用大士电视城所在的六公顷土地，将该处转变为临时训练设施。

警察部队回复询问时说，包括警署和特种单位在内的多个单位曾在该处进行训练，像是针对公共秩序事故与公共治安的演练、法证科学调查，以及情景模拟演习。警察部队于2009年结束所有训练，准备将土地归还给土管局。

大士电视城于上世纪90年代初电视剧高峰时期建造。据报道，首次利用该处场景拍摄电视剧是在1994年。电视城停止运作前拍摄的最后一部电视剧为2001年的《我来也》。2012年，新传媒向警察部队借用设施拍摄怀旧剧《花样人间》，让久违的场景重现电视屏幕。

曾在大士电视城取景的电视剧还包括《豆腐街》《新阿郎》《和平的代价》《东游记》《出路》和《笑傲江湖》等。