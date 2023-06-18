送餐员为赚外快 以电单车非法载客 订户 黄俊贤更新 / 更新 / 2023年6月18日 10:54 PM发布 / 发布 / 2023年6月18日 10:51 PM Telegram内有至少四个电单车提供非法载客的群组，多数的内容相似，都是让顾客按照格式输入资料，等待骑士私讯。（海峡时报） 有送餐员被指提供非法载客服务，赚取外快。（海峡时报）字体大小:小中大为增加收入，有送餐员被指提供非法载客服务，在送餐空档时间赚取外快。陆路交通管理局指出，当局严正看待这类非法的服务，必要时将取缔提供服务和配对服务的违例者。陆交局早前在脸书发文说，两名司机和一名电单车骑士涉嫌提供非法拼车服务被调查。陆交局回答《联合早报》提问时说，这是首次有电单车涉及非法载客服务被查。根据本报记者统计，通讯应用Telegram上有至少九个提供非法拼车服务的群组，当中SG Hitch成员最多，近20万人。最近几年也出现至少四个通过电单车提供载客服务的群组，当中有Sg Bike Hitch，成员超过3万7000人。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 Telegram 陆路交通管理局 保险 电单车 厦门公会办闽南文化研讨会 邀10名海内外专家学者主讲 早报与你有约 好歌一起传唱