送餐员为赚外快 以电单车非法载客

为增加收入，有送餐员被指提供非法载客服务，在送餐空档时间赚取外快。陆路交通管理局指出，当局严正看待这类非法的服务，必要时将取缔提供服务和配对服务的违例者。

陆交局早前在脸书发文说，两名司机和一名电单车骑士涉嫌提供非法拼车服务被调查。陆交局回答《联合早报》提问时说，这是首次有电单车涉及非法载客服务被查。

根据本报记者统计，通讯应用Telegram上有至少九个提供非法拼车服务的群组，当中SG Hitch成员最多，近20万人。最近几年也出现至少四个通过电单车提供载客服务的群组，当中有Sg Bike Hitch，成员超过3万7000人。