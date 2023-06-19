浪子新生：新加坡黑帮老大的“前世今生”

“我想把一生经历的好坏都说出来，给后世一个提醒，与其做坏事惴惴不安，不如做好事，而星星之火也可以燎原。”

王其俊坦言，此前自己一直不愿受访谈及过去的故事，但如今自己身体每况愈下，年初还生病入院，因此决定公开自己的经历，劝诫年轻人迷途知返。（视频截图）

31岁，是王其俊充满神奇色彩人生的一个分水岭。31岁前，他打架、放火，成为呼风唤雨的黑帮老大。31岁后，他慷慨，热心，哪怕自掏腰包也要帮助求助者摆脱大耳窿债务。

王其俊2013年创办亚杜兰生命辅导中心，帮助求助者摆脱大耳窿等债务。（档案照片）

首度愿意在镜头前说话的王其俊（68岁），跟往常一样穿着一身自己创办的辅导中心的红色T恤，在自己经营的咖啡店里里外外为顾客端茶冲咖啡，裤脚上沾着些许咖啡渍，衣服也透着汗。问他，如今朴实劳碌的生活还习惯吗，王其俊呵呵一笑，大手一挥说：“如今物质生活对我来说早就不重要了。我赚到的每一份钱，除了家用，其他一分不留，全都花出去用来帮助别人。”他和善豁达的语气，像极了一个与小辈闲话家常的大家长，很容易让人忘记他曾是个杀伐果断的黑帮老大。

王其俊在咖啡店里忙前忙后，衣服透着汗水。（视频截图）

谈起帮助求助者脱债，和大耳窿斗智斗勇的时候，他会说起自己如何略施小计，骗大耳窿自行放弃债务的故事；也会说起，自己好声好气与大耳窿商量，对方却不给他“三分薄面”，自己背后给他们苦头吃的样子。这些又让人不禁觉得，早年间的帮派经历，确实给王其俊留下了几分“江湖气”。

王其俊脱离黑帮后，开始接触社区服务，也常利用自己的人脉关系，帮求助者摆脱阿窿的骚扰，他“黑白通吃”的名声渐渐传播出来，越来越多人找他帮忙。（档案照片）

亦正亦邪，杀伐果断又善良热心，看似矛盾的词语却恰到好处地诠释出了王其俊。

如今回望，遇上正走着跟自己年轻时同一条道上的年轻人，他又有哪些心里话想对对方说？

看视频了解新加坡前黑帮老大的传奇人生。