早报与你有约，好歌一起传唱。

作为创刊百年的重点庆祝活动之一，《联合早报》将于7月8日和9日傍晚呈献早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”，答谢读者多年来的支持与陪伴。

台湾校园民歌代表齐豫和施孝荣，连同本地歌手许美静和黎沸挥，将和早报读者一起在星空下欢唱《橄榄树》、《拜访春天》、《城里的月光》、《爱如潮水》等经典歌曲，带来一场新谣与民歌的浪漫邂逅。

多组本地歌手也将共襄盛举，包括人声乐团“麦克疯”、年仅10岁就在街头表演的黄姿宁、银发族街头表演者“银色组合”，以及电台UFM100.3第一届“街头霸王”冠军苏晟立和亚军Brenda。他们将带来横跨不同年代的歌曲，有经典老歌《今天不回家》、《夜上海》，也有超夯的《我的少女时代》电影主题曲《小幸运》，还有多首本地创作。

有一把吉他和一个键盘的街头表演形式，也有纯人声演唱，更有六人乐队伴奏和多元媒体制作的演唱会规模，早报读者将在两个小时内观赏到一场多姿多彩，好听也好看的演唱会。

《联合早报》执行总编辑韩咏梅说，之前在整理早报过去的活动照片，看到早报庆祝75周年的时候，在福康宁公园主办“欢歌满园”音乐会，几位歌唱家和现场管弦乐队一起呈献节目，观众席地而坐，满框的欢乐气氛；庆祝90周年的时候，早报在福康宁公园主办“九。歌”音乐会；2016年，早报在滨海堤坝办唱游日大型活动，和读者一起“找回那感觉”。

韩咏梅说：“今年庆祝100周年，当然得邀请大家一起欣赏演出，同欢共乐。这次能邀请到华语音乐圈殿堂级的歌手齐豫来演唱，还有台湾民歌歌手施孝荣与本地歌手许美静，以及让新谣飞出新加坡，并在世界放光芒的黎沸挥。这个梦幻阵容，还连唱两晚，希望支持早报和喜欢华语歌曲的朋友们和我们一样兴奋和期待。”

这场演唱会由弹唱人制作室协助筹划。弹唱人负责人蔡忆仁说：“齐豫和施孝荣，黎沸挥和许美静，这四位歌手同台演出，展现了两地音乐上的影响，以及乐坛前辈和后辈的交流。”

早报演唱会的主要赞助机构是面包物语、泰茂栈、华为国际和华侨银行，格力电器为支持伙伴，场地合作伙伴是新加坡体育城。

演唱会详情

早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”

日期：7月8日和9日（星期六、星期天）

时间：傍晚6时30分至晚上8时30分

地点：新加坡体育城华侨银行广场

如何索票？

早报演唱会入场券每场限量1000张，只开放给早报俱乐部会员免费索取，VIP会员（订户）优先，送完为止。

每人可索取一对演唱会入场券，到时可凭入场券换取早报环保袋和小吃。

VIP会员只要回答几道问题，还能获赠一张珍藏版“《联合早报》感谢您”万捷通卡（NETS FlashPay Card）。

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一般会员索票链接：bit.ly/zb100concert

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