逾10万人及1000团体 荣获应对冠病坚韧奖章

哈莉玛总统在脸书上贴文说，史无前例的冠病疫情考验了我们作为一个社会的能耐。不过，尽管困难重重，许多新加坡人做出贡献，勇敢并不倦地应对疫情带来的每个新挑战，让我们变得更坚强。

在接受隔离期间，亲人若感染冠病住进加护病房或因病逝世，隔离者特别手足无措。当时在隔离设施服务的李姚庆（48岁）除了安抚隔离者的情绪，也积极与院方协调，协助家属顺利完成至亲的后事。

新加坡外展训练中心安全与质量审计助理主任李姚庆在2020年3月到隔离设施服务，每隔一天就须值班约12个至17个小时。令他印象最深刻的是团队齐心协力，帮助一名正在接受居家隔离者领家人的遗体。

“当时我们面临不少挑战，如医院停尸间的空间有限等。我们把这名家属的难处告诉医院，最后院方让死者的遗体存放在停尸间，直到家属结束隔离。”

李姚庆在疫情期间的贡献，使他荣获新设的“应对冠病坚韧奖章”（COVID-19 Resilience Medal）和奖状。超过10万人和1000个团体获得这项殊荣。

哈莉玛总统星期天（6月18日）在“应对冠病国家奖章”（National Awards（COVID-19））颁奖典礼上，颁奖给其中五类奖章的得主，共有超过100人及450个团体。

新报业媒体集团获总统表扬状（冠病）

其中，《海峡时报》首席摄影记者林晋平（41岁）代表新报业媒体集团领取总统表扬状（冠病）。《联合早报》所属的华文媒体集团，连同英文、马来文与淡米尔文媒体集团，以团体名义获奖。

哈莉玛在脸书上贴文说，史无前例的冠病疫情考验了我们作为一个社会的能耐。

“尽管困难重重，许多新加坡人做出贡献，勇敢并不倦地应对疫情带来的每个新挑战，让我们变得更坚强。”

李总理：国家奖章得奖者共同做出巨大贡献

李显龙总理（右二）在应对冠病国家奖章颁奖典礼上，与获奖的护士们交流。总理夫人何晶（右一）也出席颁奖典礼。（通讯及新闻部提供）

约850人出席在宏茂桥工艺教育学院中区学院举行的颁奖典礼，其中包括李显龙总理。李总理在脸书贴文说，通过许多个人和团体的团结精神、不懈努力及无私奉献，新加坡才能渡过难关，避免发生重大灾难。

他说，国家奖章得奖者的背景多元，共同做出巨大贡献。例如，在疫情初期，大家对病毒还不太了解的时候，一组外交部人员和酷航机组人员自告奋勇，协助滞留在武汉的新加坡公民回国。他们面对不确定因素、压力和自身的安全问题，但仍英勇无畏、坚定不移地投入工作，因此荣获英勇奖章（冠病）。

另一名“应对冠病坚韧奖章”得主是在疫情期间，负责隔离酒店运作的圣淘沙发展局环境管理副主任叶耀汶（45岁）。

“一开始接到这项任务时，我必须先消除对可能接触到病毒并传染给家人的恐惧。与此同时，我也觉得必须为新加坡尽一分力。”

一些隔离者不愿遵守规定，或刻意刁难等，令叶耀汶的工作更艰巨。

“有一次，一名隔离者提出许多超出常规的要求，让所有工作人员、酒店职员和警员都很为难。在长达六个小时左右的沟通后，他才愿意入住酒店，当时我们都面临着接触到病毒的风险。”

叶耀汶也在圣淘沙担任安全距离执法人员，定期检查岛上的各个餐饮场所，确保店家遵守安全距离。