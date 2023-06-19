女邻居门前摆扫把内衣裤阵 男子申诉被骚扰走霉运

指女邻居先是扔鸡骨泼脏水，再偷鞋子丢下楼，然后见人就爆粗口，近年恶行升级，摆“扫把阵”和“内衣裤阵”，男居民称投诉无门。

住在后港2道第707座组屋13楼的帕特里克（41岁，自雇人士）向记者申诉，他与家人2016年搬入单位，原本期待过着一家和乐的新生活，岂料却遇到对面邻居不断找他们麻烦。

他说，对面单位住着一对60来岁的夫妇和三名子女，频频惹事的是女屋主。

“她一开始是在我家门前乱丢剩饭剩菜、鸡骨头、泼脏水，我质问她时，她竟说是鸟叼来的。后来我发现鞋子好几次无故少了一只，然后有一次被我当场捉到她偷鞋，我就报警。”

报警后，两家关系急转直下，他指邻居恶行升级，一看到他母亲在屋外祈祷，就会开门爆粗口，就连女佣也惨被辱骂。

“不止如此，她还在自家门前摆了六七把扫把，上面挂了很多内衣裤和镜子。我问了华人朋友后，怀疑她是在摆阵诅咒我，触我霉头。”

此外，他几次发现电梯按钮有疑似口水的不明液体，怀疑也是邻居所为，所以之后都是下楼再搭电梯。

据观察，女邻居家门前杂物堆积，屋外和走廊立着至少六把扫帚，四周挂着10多条女性内衣裤，有些挂在扫帚上，有些则挂在走廊楼梯栏杆处，只要有人使用楼梯，必会经过。

帕特里克称，不知女邻居为何针对他们一家，两家人这些年来多次报警，也曾闹上调解庭，但都无法解决纠纷。

“她不肯出面调解，我也不想花钱请律师告她，只能默默忍受。我只希望她会放过我们，大家井水不犯河水。”

邻居儿：我也是受害者

帕特里克称，针对两家人的纠纷曾找上女邻居儿子协调，但对方表示不愿插手，且指自己也深受其害，日后准备搬走。

记者星期天（6月18日）晚上上门时，刚好遇见外出回家的女邻居儿子，他表示不愿受访，并称自己也是受害者。

《新明日报》星期天晚上与星期一（19日）早上两度走访涉事女邻居的单位，但无人应门。

完整报道，请翻阅2023年6月19日的《新明日报》。