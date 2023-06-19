组屋外墙砖块脱落 砸中宝马

组屋外墙砖块脱落，路人险些遭殃，楼下宝马汽车被砸出个洞。

这起事件发生在星期天（6月18日）早上9时25分左右，地点是后港21街第222座组屋。

险些被砸中的查德威克（32岁，投资从业员）受访时说，他当时在楼下等车，岂料身旁突然传来一声巨响，有不明物体应声落地，吓了他一跳。

“我起初以为是有人高楼抛下花盆，往上看时，才发现是四楼外墙的砖块剥落。”

他指，脱落的砖块砸中了停在楼下的一辆黑色宝马汽车，车后挡风镜被砸出一个洞，而他当时就站在宝马附近，也险些遭殃。

“砖块落地后，碎片洒满走道，这些碎片很锋利，若真的砸到人，肯定会危及生命。由于我赶着上车，之后便叫父亲帮忙在群组里提醒居民。”

居民成骏元（49岁，机师）看见信息后立即下楼查看。

《新明日报》记者走访时，碎片已被清理，而砖块掉落的位置，至少两个停车位围起了封锁线。

多名居民受访时说，住在此处多年，首次听说这类事故，并指组屋楼下有多所幼儿园与补习中心，几乎天天都有老人小孩出入，尤其在上下班尖峰时段，更是有许多家长开车接送小孩，所幸这一次无人受伤。

黄姓女居民（63岁，家庭主妇）就说，听说有东西“从天降”都吓坏了，实在危险。

“为了避免被砸，我以后等车会站在走道，不走外面了。”

完整报道，请翻阅2023年6月19日的《新明日报》。