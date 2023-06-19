数学教师非主流爱好 摄人偶主题照叙说故事

人偶摄影爱好者在本地不常见，陈梅慧正是这个小众群体的成员之一。

今年37岁的陈梅慧在一所国际学校任职数学教师，至今已有15年的教学经验。教书之余，她最大的兴趣是为自己收藏的人偶进行不同主题的拍摄。

身为日本动漫粉丝的她，一直以来都有收藏人偶的习惯，当中就有“粘土人”（Nendoroid）人偶系列，也是她拍摄的主要对象。

这个独特的兴趣也让她与学生更加亲近。她说，自己有时会将人偶带到学校取景拍摄，也将照片设为电脑壁纸，学生对此反应都很积极。

“因为学生发现自己的老师也和他们一样，对动漫感兴趣。”

她说：“我是在疫情期间开始进行‘粘土人’摄影的，当时是被身边也在做这类拍摄的朋友启发。起初，我只会把照片上传至个人账号，但不知不觉中，发现自己越拍越多，就决定开设一个专门上传‘粘土人’照片的账号。”

自行组装“粘土人”零件 室内外布景拍摄人偶

她解释，“粘土人”的原装肢体僵硬，为让人偶动作更灵活，她进行改装，将人偶的头部零件拆出，与其他更易于摆出姿势的身体零件组装在一起，进行拍摄。

若在室内拍摄，她会利用精致的小屋模型和道具布景；若在室外取景，她会到滨海湾花园和海边等场所进行主题拍摄，将人偶精心摆成她所设想的故事和场景。

陈梅慧说，通过拍摄将自己带入所布置的场景中，也是一种享受。

她发现，自己在过程中也逐渐对摄影有了更敏锐的判断。“我会开始注意一些细节，比如，我需要将某个物品稍微移位，又或者我需要以这样的方式拍摄这张照片等等的观察。”

陈梅慧指出，这虽然不是一个便宜的爱好，人偶、服饰和道具都需花费，自己也没有从中盈利，但于她而言，最重要的是自己开心，也希望看到她照片的人从中感受到快乐。