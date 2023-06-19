任满前最后国事访问 哈莉玛总统应塔米姆邀请访卡塔尔　

哈莉玛总统星期一（6月19日）启程到卡塔尔进行四天国事访问。

根据我国外交部星期一发出的文告，哈莉玛是应卡塔尔埃米尔（Emir，即国家元首）塔米姆（Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani）的邀请访问这个中东国家。

塔米姆曾在2017年10月首次访问我国，那是哈莉玛就任总统后在总统府接待的第一个国事访问。哈莉玛已在5月29日宣布不寻求连任，此次出访是她任期结束前的最后一次国事访问，与塔米姆的会晤也别具意义。

访问期间，哈莉玛将出席欢迎仪式，塔米姆也会为哈莉玛设午宴。

哈莉玛会在塔米姆的妹妹玛雅莎（Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani）公主的陪同下，参观卡塔尔国家博物馆。玛雅莎也是卡塔尔博物馆的管理局主席。

哈莉玛也会参加为旅居卡塔尔的新加坡人举办的招待会。约300名新加坡人旅居当地。

此次随总统出访的人员包括：哈莉玛的夫婿穆罕默德、总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲、议员郭献川和沙礼尔，以及总统府、外交部、贸工部、新加坡企业发展局和新加坡食品局的官员。

哈莉玛出访期间，总统顾问理事会主席张赞成将代行总统职务。

这是新加坡总统第二次到卡塔尔进行国事访问。已故纳丹总统在2009年3月对中东国家阿曼、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国进行13天的国事访问。

新加坡和卡塔尔于1984年建交，明年将庆祝建交40周年，两国关系友好。

2022年，卡塔尔是我国在中东的第三大贸易伙伴，双边贸易额为82亿新元。自2005年以来，新加坡公司在卡塔尔的项目，横跨石油和天然气、废物和水管理、城市规划以及信息和通信技术领域。卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority）2021年在本地设办公室，发展卡塔尔在亚洲的投资。