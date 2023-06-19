公务员将获0.3月年中花红 较低薪者多得200元或400元　

所有公务员7月将获得相等于0.3个月薪金的年中花红，较低薪的公务员还将领到一笔额外花红。

其中，MX13（I）和MX14级别的公务员将获得额外200元。MX15、MX16以及勤务员制度（Operations Support Scheme）第三和第四级的公务员则获额外400元。

公共服务署星期一（6月19日）发文告说，当局在敲定这轮花红的过程中考虑到经济前景较疲弱，以及全球经济仍存在显著的下行风险。

我国经济第一季同比增长0.4％，比去年第四季的2.1％逊色。贸工部5月发布今年首季经济数据时也预测，今年的增长会维持在0.5％至2.5％，并预计落在预测范围的中间点。

公共服务署说，据政府评估，新加坡的外部需求有可能减弱，下行风险增大。这些风险包括全球金融条件收紧造成的影响，以及地缘政治紧张加剧。

本地劳动市场今年第一季继续增长，但比起前一个季度增速放缓。就业人数连续六个季度增加，失业率也维持在低位。在这背景下，政府与公共部门工会密切磋商后，确定了年中的常年可变动花红（Annual Variable Component）额度。当局也以渐进方式，向较低薪的初级和勤务员制度公务员发放一次性额外花红。

政府在决定年终花红时，会继续密切留意经济情况，并且会把全国工资理事会今年较迟时候发布的指导原则考虑在内。

去年公务员的年中花红是0.35个月，低薪公务员同样获得另一笔200元或400元的花红。

公共雇员联合会：同意发放“稍微保守”年中花红

针对今年的公务员年中花红，公共雇员联合会说，工会同意政府的做法，即在经济放缓之际采取审慎态度，发放“稍微保守”的年中花红。

联合会秘书长尚杰夫说，工会对政府宣布的年中花红表示感激，尤其是对级别较低的公务员发放额外花红。“这可帮助他们应付生活费上涨的一些负担。我们会继续留意经济情况，希望年底有更好的成果。我们会继续与政府合作，给予公务员更多的肯定。”