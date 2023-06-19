把握后冠病契机 克拉码头新弹射设施启用　

冠病疫情期间建造的新景点相继投入运作，为本地旅游业注入新活力，把握后冠病契机。

其中，原定2021年投入运作的弹射设施Slingshot，经历工程因疫情而延误后，终于在星期一（6月19日）于克拉码头一带正式开幕。

新设施位于G-MAX弹射绑紧跳（G-Max Reverse Bungy）原址，占地约450平方公尺。公司在拆除原有的弹射绑紧跳设施后再重建新设施。

Slingshot将以每小时160公里的高速把人送上高空，再从离地约70米的高处（约26层组屋高度）“掉”下，是亚洲最高的Slingshot弹射体验。它采用了近200个弹簧制造推进力，还有两套钢丝绳作为双冗余，比G-MAX弹射绑紧跳采用的弹力绳索更安全，速度和高度也更上一层楼。

Slingshot总经理李健玮接受《联合早报》访问时说，疫情期间，建筑业的人手和工时严重受影响，建筑材料较难获取，价格也更昂贵，这些都影响了Slingshot的工程进度。苏伊士运河堵塞事件也导致Slingshot的支撑塔延后几个月才运抵。

“尽管发生了延误，我们还是很开心项目终于完成，可以为克拉码头带来欢乐和呐喊声。”

他提到，克拉码头是新加坡夜生活的著名景点，吸引不少访客前去。这一带的访客群正是Slingshot的目标群。

访客人数虽未恢复至疫情前水平 但对未来保持乐观

问及在疫情后经营景点的挑战，李健玮说，目前访客人数还没恢复到疫情前的水平。虽然情况逐步改善，但还不清楚可否取得疫前的数字。尽管如此，公司对未来感到乐观，也相信在等待旅游业全面复苏之际，设施对本地公众具有吸引力。

根据旅游局网站的数据，今年1月5月，入境我国的访客达515万人次，是2019年疫前同期的约66.3％。2019年首五个月的入境访客共计777万人次。

除了Slingshot，崭新的新加坡飞禽公园也在今年5月投入运作，位于索美塞的综合玩乐设施Trifecta则会在今年较迟时候建成。

针对消费者尝鲜后，公司要如何确保生意能长期维持，李健玮回应，大部分的顾客是旅客，因此往后的发展在某种程度上取决于新加坡能否持续吸引旅客到访。

他指出，Slingshot在新加坡是个非常独特的产品，未来有很多机会与其他业者，包括景点、餐饮、酒店、生活时尚俱乐部合作推出配套，或可在设施举办生日会和团建活动等，为顾客带来更多价值。

新加坡旅游局景点娱乐与新景区开拓署长卢旆文说，随着国际旅游逐步回弹，像是Slingshot的景点将增添克拉码头的产品选项，提升新加坡作为活力四射的生活时尚景点地位。

位于克拉码头的印度餐馆Gabbar经理拉杰（30岁）说：“这么大一个景点，公众总会停下脚步看一看。至于人流会不会转换成生意，这有点难说，但至少能把人潮吸引过来。”