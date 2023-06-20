新加坡9月签署国际协议 保障海洋生物多样性

国际社会采纳具有法律约束力的协议内容，保障国家管辖外区域海洋生物多样性的养护和可持续使用。新加坡将于今年9月在协议上签字，并尽快核准。

出访美国的外交部长维文医生当地时间星期一（6月19日）上午（本地时间19日晚上）在探讨国家管辖外区域海洋生物多样性养护和可持续利用问题（marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction，简称BBNJ）第五次政府间会议的复会会议上，代表新加坡发表国家声明。他指出，各国同意采纳BBNJ协议内容，是“历史性的决定”，也是国际法、全球公域管理，及多边主义和联合国的胜利。

各国经过20年磋商 达成BBNJ协议

BBNJ是具法律约束力的国际协议，各国在经过近20年的磋商后，于今年3月4日达成协议。

维文说，协议植根于《联合国海洋法公约》，也通过为国家管辖外区域海洋生物多样性的养护和可持续使用制定规则，维护了海洋法公约这份为海洋活动制定法律框架的文件。

“协议加强了海洋法公约提供的全方位架构，并再次肯定了海洋治理领域里的法治。”

海洋做为全球公域，为全球人类提供食物和生计。它不只促进了全球贸易和联系，也在气候系统和水循环中起到关键作用，更是多样海洋生物的重要储藏库。

维文说，协议为各国养护和可持续使用海洋生物多样性的共同努力开创了历史性的新格局，也标志着人类社会为落实第14项联合国可持续发展目标向前迈出一大步。

第14项联合国可持续发展目标，即指各国保护并以可持续方式利用海洋和海洋资源，以促进可持续发展。

维文：新加坡的生存和繁荣有赖海洋

在多边主义层面上，维文说，新加坡是地处东南亚的蕞尔城市国家，海洋与我国的历史、人民和经济息息相关。新加坡的生存和繁荣也有赖海洋。

“新加坡意识到根据联合国体系展开多边合作，及制定和维护以规则为基础的国际秩序的重要。这样的国际秩序建立在国际法的基础上，这对各个地方小国的生存尤为关键。”

维文指出，当前世界局势不稳定，各国能在采纳BBNJ协议内容上达成共识，更显得不简单，也证明了各国为实现共同目标、采取共同行动时，能通过联合国取得成就。

国际社会接下来的重任，是力求全球参与并有效落实BBNJ协议。维文说，协议于今年9月20日起接受签字，届时新加坡将签署协议，也有意尽快核准。他呼吁联合国成员国同样推动及早签署和核准协议，并与其他国家分享核准协议的经验，以共同努力，尽快让协议在不久的将来生效。