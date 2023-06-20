歌星咖啡店表演引人潮 疑违条例警调查

后港咖啡店周年庆，男歌星“黑人”伟宗一口气灌下两瓶啤酒助兴，招来大批人潮围观，视频上网后引起关注，庆祝活动疑因违反条例，警方介入调查。

据了解，位于后港61街第684座组屋的咖啡店，于上个星期一（6月12日）举办周年庆活动，邀请了歌台艺人，包括宝贝姐妹、婷婷以及马来西亚歌手“黑人”伟宗到场助阵。

表演活动上，“黑人”伟宗展示了灌酒“特技”，他先用牙齿开酒瓶，再用嘴巴“咬着”两瓶啤酒，一口气灌下，让全场嗨爆，很多人拍手叫好，纷纷用手机拍下过程。期间，还有女郎将两张50元钞票贴在“黑人”伟宗脸上。

根据网上流传的视频显示，伟宗灌酒后，全身都湿透，主持人不断炒热气氛，现场也播放劲歌，因此吸引了大批人潮驻足围观。伟宗之后接着献唱，观众也递上纸巾、红包与饮料等。

视频在网上曝光后，相信是有人投诉，因此引起当局关注。

据了解，周年庆活动虽然申请了执照，但相信仍违反了相关条例，因此警方已介入调查。

警方受询时说证实接获通报，目前在调查。

活动负责人：事先已申请许可

针对咖啡店活动疑似因违反条例，引起警方介入调查，有知情者透露，咖啡店业者已事先与当局申请，并按照程序走，否则不可能贸然进行活动。

《新明日报》星期二（20日）早上致电咖啡店负责人询问有关事情时，对方不愿置评。

承办活动的负责人林先生受访时告诉《新明》记者，活动与咖啡店周年庆有关。他指出，活动举办前，他们已事先申请许可，但相信是因为场地有限，加上人潮过多，所以才引起当局关注。

“可能是人潮爆满，打扰其他食客，影响他们用餐，所以才被投诉吧，不过当下的情况，我们也不可能赶走那些前来捧场的客人。”

他补充，事前按照以歌台举办的方式申请许可证。

完整报道，请翻阅2023年6月20日的《新明日报》。