花甲壮男持橄榄球驰骋绿茵场

61岁的丁元豪拥有令许多同龄人都羡慕的健康体魄，更难得的是他多年来坚持运动，让自己身心都保持年轻积极。

每个星期天早上7时，丁元豪都会回到母校莱佛士书院，与20多个校友一起练习英式橄榄球。大家是为了7月下旬的一场与圣安德烈中学校友的年度橄榄友谊球赛做准备。在这批大约30多岁至50岁的校友中，丁元豪虽然是年纪最大的，但他的体能和灵活度却一点不输学弟们。曾有一回，丁元豪上午与其他朋友跑完了10公里，下午就参加与学弟们的橄榄球切磋赛。

“我认为做什么运动，取决于个人的健康状况，因为每个人的身体状况都不一样，有些人可能有膝盖问题，或过去受过伤，因此医生建议他们不能继续做某种运动。”实际上，丁元豪认为他虽然已步入花甲之年，但感觉还很年轻，只要心脏和身体肌肉都能够应付所想要进行的运动，他认为都应该继续保持活跃，从事自己热爱的运动。

他说，多年来他不单打英式橄榄球，还喜欢柔道、打高尔夫球；前几年也常去潜水。热爱运动的他，从学生时期开始就在学校里踢足球、打橄榄球和练柔道，在服兵役期间甚至是工作后，也继续打橄榄球、柔道、合气道、潜水、网球、跑步等。

丁元豪认为，一个人喜欢运动和拥有积极的生活方式，对个人健康和精神状态有着非常积极的好处。他也相信，运动和积极的生活方式也需要与健康的饮食相结合，才能达到身心都健康。

与此同时，丁元豪也在练习太极拳，他说：“我的太极拳还在非常初级的学习阶段，通过老师的教导，可以学会怎么放慢脚步，舒缓身心。”

对丁元豪来说，保持身心年轻积极的另一个秘诀是，经常与年轻人在一起，比如他加入的跑步小组，组员年龄约40岁至55岁，跟他们一起跑步，也有助推动他不断挑战自己，继续前进。

“当然，我们必须认识到，自己的身体不像年轻人，即使是打英式橄榄球的时候，我们也不应该再去贸然承受猛烈的撞击。因为避免运动和肌肉损伤对我们来说是最关键的，（如果不小心）我们甚至可能会瘫痪一两个月，所以需要按部就班地热身，以及谨记在每次训练后，一定要进行适当的拉伸与缓和放松。”