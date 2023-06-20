近期出现假zaobao.sg社媒 读者勿受骗

近期在多个社交媒体平台上出现《联合早报》假账号，请读者注意辨别，不要轻易点击来历不明的链接，以防上当受骗。

经读者举报，近期在脸书、Telegram等社交媒体上，出现一些挂上《联合早报》或zaobao.sg名称的假账号，或以《联合早报》名义发表新闻，甚至全文推送，并附上链接。

比如在Telegram这个以发送短信为主的聊天平台上，就有好些名字含有《联合早报》和早报标识的聊天群组，用户选择加入群组后，会收到好些华文新闻推送，有不少还附带链接，乍看之下会以为这就是早报的官方群组。由于这些群组有好几个，也有读者感到混淆，到底哪一个才是官方群组。

《联合早报》自2018年开通Telegram后，仅有一个Telegram账号“zaobao.sg早报”，上方有蓝色认证标识（蓝钩）。早报的Telegram内容每天由新闻室筛选，一般上内容较简洁，也有新闻照片搭配，整体呈现更加专业和一致。

但一些与早报相似的假账号发布的不只有新闻内容，还带有宣传产品的广告或非法链接，请读者不要轻易点击假账号里的链接。

《联合早报》已经通过官方渠道向Telegram举报，并保留法律追究的权利。

冒充早报诈骗 虚假内容层出不穷

在脸书上，不时也有一些貌似早报官方账号的假账号，甚至有人在假账号上推送赞助贴文，让人误以为这是早报准许推广的文章。

比如，最近脸书上就有一则假广告，在假账号上推销理财专家曾渊沧博士的投资课程，但早报没有推广或举办这样的课程。

之前也有人冒充曾渊沧在脸书上打广告，吸引人加入聊天群组，结果陷入投资骗局。曾渊沧博士团队曾告诉《联合早报》，他没有在WhatsApp、WeChat、Telegram、Line等平台开设任何与他本人直接交流的通讯账户或群组，请公众慎防骗徒，切勿提供个人资料及金钱，以免蒙受损失。

若有在社交媒体发现疑似《联合早报》虚假账户，可通过官方社媒渠道联系早报。

早报官方社媒（包括脸书、推特、Instagram、Telegram和TikTok）的统一账号都是@zaobaosg。读者也可以电邮至：zbonline@sph.com.sg向我们举报。