樟宜机场有“凉策” 员工歇息舱“吹风降温”

天气酷热难耐，樟宜机场集团采取系列措施，让在太阳底下工作的三万名空侧员工可以有一些凉意。

其中，空侧员工休息区安装了新设备，员工只要走进高2.5公尺的歇息舱（refresh pod），按下电钮，就可享受一股凉风；碰上雨天淋湿了，也可用这台机器吹干。歇息舱每次可容纳五人。

空侧（airside）是指机场的跑道、滑行道、停机坪和货运区等受管制区域。

樟宜机场集团星期二（6月20日）在网上杂志《樟宜之旅》（Changi Journeys）说，樟宜机场空侧有约3万名员工，包括飞机维修工程师、运送飞机餐的司机和传送带助理。他们对于机场的运作扮演着重要的支援角色。

“新加坡的气温近来写新高，考虑到高温会对户外工作员工带来更大的风险，樟宜机场集团因此推出新措施，要让空侧员工保持凉爽。”

樟宜机场集团发言人回答《联合早报》询问时说，目前两个空侧员工休息区安装了歇息舱，一个在第三搭客大厦，一个在第一搭客大厦。集团计划未来在每个搭客大厦都安装两个歇息舱。

“空侧覆盖面很大，从停机坪延伸到偏远的飞机机位。空侧员工值班时，不一定可以随时进入有空调的建筑。这些歇息舱可以让他们在休息区快速降温。”

歇息舱每次启动后，冷风会从通风口吹出，每次约3.5分钟，可降低人的核心体温。

除了歇息舱，樟宜机场集团从本月开始，会在每年的炎热月份——6月至8月，推出流动水车，为空侧员工提供等渗饮料（可补充能量和矿物质的饮料），并提醒他们多喝水。炎热天气若持续，集团可能延长流动水车的调派时间。

空侧也设置了超过40台饮水机，方便员工随时使用。空侧员工也会领到防紫外线用品，如防晒袖套等。

举办讲座助辨识中暑征兆 照顾空侧员工安全

樟宜机场集团也鼓励业者，新员工如果须在户外工作，时长应逐步增加，并且允许他们多次休息，直到他们的身体适应。

我国近几个月来天气闷热，5月13日甚至测到37摄氏度的40年来最高纪录。

新加坡气象署预测，引发高温和干燥天气的厄尔尼诺现象有七八成的可能性会在今年下半年出现。另一个气候现象印度洋双极也可能在近期进入正极阶段，导致降雨量减少。因此，我国今年6月到9月可能是高温少雨的天气。

樟宜机场集团也和莱佛士医疗集团合作，为空侧主管和组长举办讲座，教导他们辨识中暑征兆，以及如何为可能中暑的员工进行急救。

机场集团指出，上述应对热应激的措施都是为提升气候抗御能力的部分策略。集团会继续通过改善基础设施，优化对员工的照顾，提高机场的长期气候抗御能力。