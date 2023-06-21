哈莉玛：新加坡卡塔尔虽小 国际上积极发挥作用

新加坡和卡塔尔都是小国，土地面积和人口数量都不及邻国，两国还是努力在全球范围保持相关性，成为国际社会中态度积极、负责任且发挥建设性作用的一员。两国也不断倡导自由贸易、包容与基于规则的多边贸易体系。

在卡塔尔进行国事访问的新加坡总统哈莉玛星期二（6月20日）为旅居当地的新加坡人举办招待会。她在致辞时这么说，也重申了卡塔尔和新加坡之间极佳的双边关系。

哈莉玛是应卡塔尔国家元首塔米姆的邀请，星期一（19日）抵达多哈作四天的访问。

她说，自塔米姆于2017年访问我国以来，卡塔尔已有巨大改变，成功地在去年举办了历来第一次在中东区主办的世界杯足球赛，证明了小国也能拥有在世界舞台上大放异彩的能力。

她指出，新加坡和卡塔尔之间有着频繁的高层往来，经济关系也不断稳步增进。在卡塔尔发展业务的新加坡企业如罗德里工程（Rotary Engineering）、策安保安机构（Certis Cisco）、吉宝集团（Keppel）等，都取得不错的表现。

罗德里工程于2021年获得了卡塔尔能源公司的3.4亿美元（约4.5亿新元）合同，在当地的梅萨伊德工业城（Mesaieed Industrial City）建造汽油和喷气燃料的储存罐。这是罗德里工程在卡塔尔的首个项目，也是公司历来数额第三高的合同。

罗德里工程副首席执行官许俊平受访时说，新加坡企业在卡塔尔享有良好信誉，在完成和执行项目方面很受信赖，也不走任何捷径。

这家公司在16个国家运作，共有6000名员工，在卡塔尔聘有800名员工。

罗德里工程副执行主席谢美凤说，新加坡在短时间内迅速发展的同时，安全和质量也达到了国际标准。这些让新加坡引以为豪的成就在国际上是有目共睹的，对石油巨头来说，确保安全和零事故更是至关重要的。

“这就是我们和其他新加坡公司可以发挥作用的地方。我们能确保工作顺利和安全地进行，而且还能做得非常好。”

新加坡与卡塔尔签署备忘录 展开多领域合作

哈莉玛总统星期三（21日）将与塔米姆见证两国代表签署几个谅解备忘录，合作领域跨越能源、粮食保障、网络安全以及技术合作。

约200名旅居卡塔尔的新加坡人出席了哈莉玛总统办的招待会。

哈莉玛说，卡塔尔人和新加坡人如何看待对方跟两国的政治与经济关系一样重要，而这层关系得靠两地人民互动来塑造。

她呼吁海外新加坡人，在海外追求梦想的同时不忘与新加坡和家中的亲人保持联系，并参与关系新加坡未来的讨论。她说，我国在日益严峻的地缘政治环境中更新社会契约，其中一个平台就是去年启动的新加坡携手前进运动。

哈莉玛总统（中）星期二也在玛雅莎公主（左一）的陪同下，参观了卡塔尔国家博物馆。（海峡时报）

哈莉玛星期二也在塔米姆的妹妹玛雅莎公主（Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani）陪同下参观了卡塔尔国家博物馆。玛雅莎是卡塔尔博物馆管理局主席。

之后，哈莉玛走访了去年举办世界杯足球赛的卢塞尔体育场（Lusail Stadium），以及卡塔尔最大的乳制品生产商巴拉德纳（Baladna）。