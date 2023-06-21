近7200万元得标 鹏瑞利集团今年动工兴建辅助生活私宅

鹏瑞利集团子公司以近7200万元，标得高文一带结合医疗服务的私宅项目。项目今年内动工，将设有200个住宅单位，以及一家100个床位的疗养院，供年长者原地养老。

卫生部和市区重建局是在去年9月，推出培立道（Parry Avenue）一幅60年地契的地段，让私人发展商竞标。

招标活动今年3月截止，当局星期二（6月20日）发文告公布结果，把这幅地颁给鹏瑞利集团（Perennial Holdings）旗下的Pre 20私人有限公司。

当局认为，Pre 20规划的全面照护模式，能为入住者提供持续的照料，让他们在原地安享晚年。这包括可以根据居民的需求、兴趣和喜好，量身制定一系列服务和计划。

卫生部和市建局在文告中说：“随着居民的年龄增长和需求改变，这些护理和社会服务，有助他们可以在同一个社区内继续生活、交际，以及获得所需要的支援。”

发展地段坐落在乐赛住宅区内，靠近实龙岗北邻里中心和心邻坊（Heartland Mall）购物中心。这个项目只供年满65岁的年长者入住，居民预计能在三年至三年半后迁入。

鹏瑞利集团同日发文告说，项目将建有200个辅助生活单位、一家100个床位的疗养院、健康俱乐部、老年护理中心，以及绿色空间和天台花园等，并会结合一个占地约1.5公顷的社区公园。每个单位的面积介于366至666平方英尺，有一至两间卧室和私人电梯。

为了满足入住者原地养老的需求，区内设施和护理团队可应付患有轻度失智症，以及高血压、糖尿病、身体疼痛和中风等常见慢性疾病的年长者。部分设施开放给公众使用，以促进居民与外界的互动。

当局在这一轮的招标活动中，共收到四份计划书，其中两份来自Pre 20。

当局这次采取“设计概念与价格收益”双信封评估方式，先是根据所设定的标准来评估发展商的提案，提案通过后才按照价格把项目颁给出价最高的业者。

四份计划书都通过首阶段遴选，Pre 20的其中一份计划书最终以7198万8000元得标，总楼面面积1万8077平方米，相当于每平方米约3982元。

第二高标价同样由Pre 20开出（7193万8000元），第三是United Medicare Development（6518万8000元），最后则是毅雅地产（Evia Real Estate）联同医疗集团Allium Healthcare、Yuan Ching Development和YK Realty合组的发展公司（约4888万9000元）。

鹏瑞利集团执行董事长兼首席执行官潘锡源在文告中说，这是集团在本地的首个医疗保健项目，这让他们有机会借鉴集团在中国发展老年护理项目的经验，在我国打造一个创新的、适合本地人原地养老的护理模式。