近7200万元得标 鹏瑞利集团今年动工兴建辅助生活私宅

魏瑜嶙

更新 /
更新 / 2023年6月21日 8:20 AM
发布 /
发布 / 2023年6月21日 12:10 AM
卫生部和市区重建局把位于高文培立道的地段颁给鹏瑞利集团子公司，兴建结合医疗服务的私宅项目，供年满65岁的年长者入住。（鹏瑞利集团构想图）
卫生部和市区重建局把位于高文培立道的地段颁给鹏瑞利集团子公司，兴建结合医疗服务的私宅项目，供年满65岁的年长者入住。（鹏瑞利集团构想图）

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鹏瑞利集团子公司以近7200万元，标得高文一带结合医疗服务的私宅项目。项目今年内动工，将设有200个住宅单位，以及一家100个床位的疗养院，供年长者原地养老。

卫生部和市区重建局是在去年9月，推出培立道（Parry Avenue）一幅60年地契的地段，让私人发展商竞标。

招标活动今年3月截止，当局星期二（6月20日）发文告公布结果，把这幅地颁给鹏瑞利集团（Perennial Holdings）旗下的Pre 20私人有限公司。

当局认为，Pre 20规划的全面照护模式，能为入住者提供持续的照料，让他们在原地安享晚年。这包括可以根据居民的需求、兴趣和喜好，量身制定一系列服务和计划。

卫生部和市建局在文告中说：“随着居民的年龄增长和需求改变，这些护理和社会服务，有助他们可以在同一个社区内继续生活、交际，以及获得所需要的支援。”

发展地段坐落在乐赛住宅区内，靠近实龙岗北邻里中心和心邻坊（Heartland Mall）购物中心。这个项目只供年满65岁的年长者入住，居民预计能在三年至三年半后迁入。

鹏瑞利集团同日发文告说，项目将建有200个辅助生活单位、一家100个床位的疗养院、健康俱乐部、老年护理中心，以及绿色空间和天台花园等，并会结合一个占地约1.5公顷的社区公园。每个单位的面积介于366至666平方英尺，有一至两间卧室和私人电梯。

为了满足入住者原地养老的需求，区内设施和护理团队可应付患有轻度失智症，以及高血压、糖尿病、身体疼痛和中风等常见慢性疾病的年长者。部分设施开放给公众使用，以促进居民与外界的互动。

当局在这一轮的招标活动中，共收到四份计划书，其中两份来自Pre 20。

当局这次采取“设计概念与价格收益”双信封评估方式，先是根据所设定的标准来评估发展商的提案，提案通过后才按照价格把项目颁给出价最高的业者。

四份计划书都通过首阶段遴选，Pre 20的其中一份计划书最终以7198万8000元得标，总楼面面积1万8077平方米，相当于每平方米约3982元。

第二高标价同样由Pre 20开出（7193万8000元），第三是United Medicare Development（6518万8000元），最后则是毅雅地产（Evia Real Estate）联同医疗集团Allium Healthcare、Yuan Ching Development和YK Realty合组的发展公司（约4888万9000元）。

鹏瑞利集团执行董事长兼首席执行官潘锡源在文告中说，这是集团在本地的首个医疗保健项目，这让他们有机会借鉴集团在中国发展老年护理项目的经验，在我国打造一个创新的、适合本地人原地养老的护理模式。

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