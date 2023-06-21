补习中心模拟年中考 收费20至130元

本地中小学取消年中考试制度，但“年中考”压力并未完全消失。不少家长愿意自费让孩子到补习中心参加“模拟年中考试”，有补习中心大约有300名学生报名参加模拟考。

为了降低对学业成绩的过度重视，并腾出更多时间让学生探索学习乐趣，本地中小学所有年级从今年起，全面取消年中考试。但不少家长感到担忧，认为孩子需要更多训练来熟悉考试流程，掌握答题技巧和时间把控。这也推动了补习中心“模拟年中考”的需求。

本地拥有两家分校的Cognitus Academy补习中心有40多名学生，目前有20人报名参加并完成了补习中心设的模拟考，其中10％是小五生。他们在家里计时完成试卷，再交给补习中心评卷。

创办人蔡伟文（45岁）说，中心自2020年开始为小五至中二学生提供模拟考，大部分购买模拟考配套的学生是小六会考应届考生。“这类模拟考很受欢迎，一推出很快就会爆满。”

据悉，一份英语第二试卷模拟考配套为130元，补习中心指试卷是由教育部前教师所拟，难度高于小六会考。考生之后会获得详细得分，考生和一名家长可以参与之后的考卷解析和答题技巧。补习班还表示，考生通过模拟考也能评估自己在不同学校考生里面的程度。

掌握数学教育中心（Master Maths）创办人尔帆（Irfan Mustapha，34岁）告诉记者，许多家长认为取消年中考试带来的压力太多，希望补习中心举办模拟考试，弥补学校取消年中考试的空缺，消除考生考试焦虑。

于是，中心去年为非补习中心的学生提供收费模拟考试，每名学生收费40元。不过由于资源有限，中心今年取消该做法，把重心放在补习中心现有的学生上，免费为他们举办模拟考，补习老师也会根据学生考卷为他们制定复习方针。

掌握数学教育中心目前有超过800名学生，有超过300名学生将在来临7月参加补习中心举办的数学模拟考试，其中包括大约200名小六应考生，以及大约100名O水准会考应考生。去年成立的Overmugged补习中心今年也应学生需求，为O水准和A水准应考生提供模拟考试，据记者查询，报名参加模拟考试的日期已截止。另外，补习中心也为非补习班的学生提供模拟考试，平均每个科目的模拟考试收取20元费用。

教育部：废除年中考 学校给予正面回馈

教育部发言人回复《新明日报》询问时说，对补习中心为学生提供模拟考的做法表示知情。不过，学校对于废除年中考后，给予正面回馈，包括有更多时间根据学生需求来设计，并提供更广泛的学习体验，学生也有更多机会发掘自身兴趣和优势。

教育部说：“考虑到学生预考能力和学习需求，学校可以为学生提供计时练习，来建立学生的信心，并让他们熟悉国家会考的形式。计时练习不会被计入学生的学业成绩。”

教育部强调，考试只是教师和学生检测学习进度的众多途径之一。教师也可通过定期作业和课堂测试，以及与学生的互动中来检测学生的学习进度和情况掌握。学生可从这些练习中获得有效和及时的反馈，来改进学习。教师也可通过调整教学方式来更好地帮助学生学习。

教育部鼓励家长和学生把考试和评估视为了解学生学习进度的机会。同时以寻求自我突破，而非与他人攀比的角度来看待考试和评估，那么学生考试和测试的压力就会减少。当局也鼓励家长确保学生有足够的时间和空间来休息、放松和重新充电。

完整报道，请翻阅2023年6月21日的《新明日报》。