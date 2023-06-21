买两元粽子 男子户头被盗6000元

继一元点心后，如今轮到两元肉粽。端午节将至，男子被两元肉粽的促销吸引，岂料下载应用程序后，银行户头损失6000元。

《新明日报》上星期一（6月12日）报道，一名妇女网购一元点心，被诱下载恶意应用程序后输入资料，银行2万多元被转走。

这次有读者坠入肉粽骗局，林先生（43岁）向《新明日报》申诉，上星期一晚上在脸书看到一则两元肉粽的广告，便私讯商家，表示想要订购15个肉粽。

他指对方表示通过WhatsApp联系比较方便，后来对方发来一个下单的链接，他按照指示点开链接后，手机自动下载应用程序。

“我们全程是在WhatsApp通话，我一步步按照对方的指示，下载了应用程序后，设制账号和密码，再订购肉粽，而且还有10元优惠，货到付款，后来应用要求我输入银行户头资料。”

当下他觉得输入银行资料有些不妥，就跟对方提出顾虑，对方让他把订单加入购物车里，再填入住家地址和联系号码亦可。

不料，隔日（13日）他却发现WhatsApp的手机号码被换掉了，也接到银行通知说，凌晨时分有约6000元从他的户头转走。

“我的同事在我面前通过WhatsApp打给我，可是我手机没响，我打给同事，却出现另一个号码，但是头像却是一样的。”

由于无法登录网络银行（iBanking），林先生也向银行查询，才得知早前有人多次试图登录失败，户头暂时被封锁了，意识到自己坠入骗局，林先生马上报警。

警方证实接获报案，调查还在进行中。

完整报道，请翻阅2023年6月21日的《新明日报》。