新美探讨设立关键与新兴科技双边对话

新加坡和美国探讨设立双边对话，讨论关键和新兴科技相关课题。

在美国访问的外交部长维文医生当地时间星期二（6月20日），在华盛顿与美国国家安全顾问沙利文举行会谈，触及这项合作机制。外交部星期三（21日）发文告说，两人表达共同的信念，认为开放、可协作和安全，并基于尊重以规则为基础的国际秩序的科技生态系统是重要的。

双方委任高级官员从速跟进对话的范围和形式等相关事项。

维文和沙利文强调加强开放、包容、以规则为基础的多边秩序，以及加深美国参与区域经济事务的共同承诺。他们也对印太经济框架取得的实质进展表示欢迎。

在总结访美行程，并接受本地媒体访问时，维文说，关键和新兴科技双边对话是新美在传统的经济和防务领域之外，探讨合作的新领域。除了此次访问中宣布更新的新美气候伙伴关系，两国也对扩展双边合作关系到网络安全、外太空等领域表示欢迎。

维文也与美国总统副助理、印太事务协调员坎贝尔会面，两人就区域和国际局势交换看法。他们同意共同加强美国对东南亚事务的参与，包括深化亚细安与美国的合作。

美国国务院近期外事日程满档。维文在美期间，国务卿布林肯上个星期五（16日）与他会面后，当晚飞往北京展开访华行程。维文结束一周的访美行程之际，美方紧接着接待星期二前去进行国事访问的印度总理莫迪。

维文说，很幸运的是，美方抽出时间与我国交流、再次肯定关系及探讨新概念。

美国选举或出现政党轮替 维文：新美合作意愿将延续

美国即将进入选举季节。被问及这是否会影响美国对区域事务的参与，以及如果出现政权轮替，美国在本区域的参与会否延续时，维文说，选举总会占据从政者的精力，不过美国政府官员还是愿意与我国全面交流。他也指出，无论是哪个党派，美国政府与新加坡交流和探讨新合作领域的意愿都得到延续。

“美国是非常喧闹、争论不休的民主国家，但那不代表没法把工作、生意、协议合约办成，探讨新浮现的重要和战略机遇。”

联合国会员国本周就公海生物多样性的养护和可持续利用课题召开政府间会议，并在会上采纳具法律约束力的协议。维文在美期间也亲自到纽约出席会议，并在会上代表新加坡发表国家声明。

维文在受访时，重申协议的重要意义。“乌克兰发生战事，各地出现反全球化浪潮。有时这让人觉得国际法式微，甚至连联合国的角色都受到质疑。但在这样的时局里，联合国还是能够达成一份新的、具法律约束力的国际协议，协议还获得一致采纳。”

他也说，会议由新加坡驻联合国海洋与海洋法大使陈惠菁担任主席，说明新加坡虽然是小国，但有非常好的外交官，能在国际舞台上做出积极贡献。

维文：非常驻大使让外交部扩大潜在人才库

维文也被问到，有意参加总统选举的企业家吴振华身兼新加坡驻摩洛哥非常驻大使，他的活动会否受到限制，以及外交部如何甄选非常驻大使。

维文说，外交部是个小部门，无法在所有对我国重要的国家派驻大使。非常驻大使能让外交部扩大潜在的人才库，来自私企的非常驻大使也能为对话增益，让外交部借助更多的人才和想法。

至于吴振华的参选意愿，维文只说，吴振华担任驻摩洛哥非常驻大使“做了很好的工作”，但谢绝就吴振华参选一事置评。