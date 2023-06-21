黄循财：恐怖组织利用音乐和电玩平台鼓吹极端思想令人忧

恐怖组织日益转向青年宣传极端主义，除了通过传统的社交媒体，也开始利用受年轻人欢迎的音乐和电玩平台鼓吹极端思想，趋势令人担忧。

副总理兼财政部长黄循财星期三（6月21日）出席宗教改造小组常年会议时，提到自我激进者年轻化的趋势。

他指出，内部安全局7月将公布年度新加坡恐怖主义威胁评估报告。恐怖组织如伊斯兰国（ISIS）、卡伊达（Al-Qaeda）等仍不断地重建组织，鼓动对其他国家发动袭击，包括被视为重要目标的新加坡。恐怖组织也更擅于利用社交媒体等数码平台宣传，鼓动追随者发动攻击。

他说：“最令人担忧的是，恐怖组织日益把目标转向更容易受影响的青年。除了传统的社媒平台，他们开始利用受年轻人欢迎的网络音乐串流和游戏平台。”

以今年1月接获限制令的自我激进化16岁青年为例，他通过YouTube和音乐串流平台接触到伊斯兰国思想主义和圣战歌曲，并在电玩游戏Roblox上加入数个ISIS主题的伺服器。游戏场景复制ISIS在叙利亚等战区的画面。青年在虚拟游戏中练习射击敌人，宣誓效忠“ISIS领袖”。

黄循财指出，从2015年至今，内安局共向11名年龄不满21岁的新加坡人发出禁令，这些青年当中，有的在14岁就开始自我激进化。2015年之前，青年激进化的案例仅一起，案例增加的趋势令人担忧。

恐怖主义的威胁不仅限于回教极端主义，其他激进及鼓吹暴力的组织也通过网上宣传。一名信仰基督教新教的16岁青年受极端主义影响，计划袭击本地两座回教堂，所幸及时被内安局发现。

防极端主义影响各界须合作

黄循财强调，无论年龄、种族或宗教，任何人都有可能受极端思想影响。政府和执法机构将继续加强打击恐怖主义，包括最近修订的广播法令，就允许政府指示社媒服务业者撤下，或限制用户接触暴力或恐怖主义内容。

但要完全阻挡人们在网上所接触的信息是不可能的，须要社会各方协作，防止人们被极端主义影响。大家须有辨识且挑战极端思想的意识，懂得如何为出现激进化迹象的家人或朋友求助。成立20年的宗教改造小组多年来在这方面发挥重要角色。

他指出，随着恐怖组织转向网络平台宣传，通过社交媒体进行反极端主义的宣导工作日益重要。宗教改造小组已通过脸书、YouTube和Instagram展开这方面的工作，如今也设立TikTok账号。“希望通过这些社交媒体平台，我们可以发展更有效的方式来与年轻人联系，纠正误解，并促进人们更好地了解适合新加坡世俗社会的宗教文本与概念。”

黄循财也说，改造方式须适时改进，以帮助包括青年在内的拘留者，重新融入社会。宗教改造小组成立后，涉及恐怖主义相关活动的约140名新加坡人当中，近九成接受改造后，重返社会。