向母讨钱被骂 儿掌掴轮椅父

儿子被指到小贩中心的茶水档向老母亲讨钱，七旬父亲念叨儿子几句，怎知儿子当众向坐在轮椅的父亲甩巴掌，气得父亲当场报警。

这起事故发生在父亲节当天（6月18日）中午12时左右，地点在宏茂桥第409座巴刹与小贩中心。

有热心读者目睹当天的情况，据她所知，当时一名40来岁的男子前来向母亲讨钱，父亲看不过眼骂了他，男子竟对自己的父亲动手，不久后就有警员到来。

记者走访现场了解情况。一名女摊贩告诉记者，男子的母亲在小贩中心的茶水档口工作。

“他没有工作，每天都会跟母亲讨钱。他爸爸看不过眼，那天才会骂他几句。”

不愿具名的女摊贩说，男子的父母亲都70多岁了，父亲更是行动不便，得以轮椅代步。

根据现场所拍摄的视频，父亲开口骂了儿子几句之后，穿着红衣的儿子站起来走向父亲，然后在众目睽睽下，当场一巴掌打在父亲脸上。

父拨电报警称被打



据《新明日报》了解，父亲过后自己拨电报警声称被打，警方和救护车都赶来现场。

女摊贩透露，事发后，已经好几天没看到那名父亲。

记者过后找到上述的茶水档，70来岁的女摊贩仅称丈夫已经出院，其余则表示不愿多谈。

新加坡民防部队答复询问时说，当天中午12时45分接到求救通知，之后将一人送往盛港综合医院。

警方答复询问时则说，当天上午11时55分接到求助通知，一名76岁的男子在意识清醒下送院。另一名48岁男子则在协助警方调查。调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2023年6月22日的《新明日报》。