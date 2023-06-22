五家昇菘自助付款机 设塑料袋收费选项

昇菘超市目前已在五间分店推出设有分发塑料袋装置的自助付款机，随着7月3日起要征收一次性的塑料袋费用，为配合新规定，顾客届时只需点击屏幕获取塑料袋，系统将自动计算分发数量及费用。

国家环境局规定，从今年7月3日起，所有年营业额超过1亿元的实体超市连锁集团，必须为一次性塑料袋收费，每个至少五分钱。其中包括昇菘、职总平价、巨人、冷藏和百美超市。

昇菘发言人受询时说，昇菘在全岛一共有68间分店，目前有五间分店推出了自助付款系统。自助付款系统设有分发塑料袋的装置，需要塑料袋的顾客只需在屏幕上点选图案，机器就会自动分发塑料袋。

发言人指出，昇菘目前没有征收塑料袋费用，但已在店内放置海报，让收银员在塑料袋收费制实行前向顾客进行宣导，提醒顾客届时每个塑料袋将收费五分钱，请他们记得自备环保袋。

“我们一直都有培训收银员，让她们知道如何跟顾客说明塑料袋收费。我们也会分阶段在其它分店陆续安装自助付款机。”

记者星期三（6月21日）走访位于马西岭商场（Marsiling Mall）的昇菘超市分店时，发现自助付款机有清楚指示顾客如何获取塑料袋，同时也有标语鼓励公众按需求拿塑料袋。

受访公众：安排职员看守 防有人不付费

公众李太太（49岁，家庭主妇）认为，一个塑料袋收费五分钱，日积月累也是一笔支出，若超市没有严格设防，难免有人会不付费就使用塑料袋，最好要有职员看守或让自助付款机直接分发和计算塑料袋数量及费用。

“我以后会带着环保袋出门，以前一个星期购物三四次，以后可能缩减到一周一次。现在的塑料袋很薄，如果忘记带环保袋，我会尽量用一个塑料袋装满。”

公众西蒂（26岁，家庭主妇）说，塑料袋收费已成常态，若买太多东西或忘记带环保袋，她依旧会付费使用塑料袋。

她相信大多数国人仍是诚实的，但推行时是否会出状况，目前还言之过早。

新加坡国立大学社会学系陈恩赐副教授认为需配合教育，为了将“保护环境”信息植入人心，他建议超市可播放视频短信，时刻教育人们塑料袋带来的危害，又或是在自动结账柜台的屏幕让公众列明自己拿了几个购物袋，作为提醒，望公众可以更加自动自发地减少塑料袋使用率。

完整报道，请翻阅2023年6月22日的《新明日报》。