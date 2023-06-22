“不只是商业区” 裕廊湖区发展亮点逐个看

市区重建局星期四（6月22日）推出裕廊白色地段供招标，启动总面积120公顷的新地段发展计划，打造高质量、集合生活与娱乐的商业区。

招标的三幅99年地契地段面积共达6.5公顷，相当于九个足球场大，靠近裕廊东地铁转换站、未来跨岛地铁线的裕廊湖区站，以及裕廊区域线的裕廊镇大会堂（Jurong Town Hall）站。

裕廊湖区接下来将陆续进行大规模建设，这个发展项目会有哪些亮点？

不只是商业区——集工作生活娱乐为一体

为改善居民的生活、工作、学习和休闲体验，裕廊湖区将结合住宅、办公和休闲设施，让人们能快速方便地穿梭于各区之间。

当局计划把裕廊湖区打造成为“10分钟邻区”，让居民在10分钟的通勤时间内抵达不同设施。

人们未来可在10分钟通勤时间内往来各种设施。（市建局构想图）

根据市区重建局的招标要求，主要发展商须提供商业办公空间、住宅单位、学前教育中心设施、超市、食阁和公共服务设施等。在首个发展阶段，裕廊湖区将增设至少7万平方米的办公空间，以及至少5万1000平方米的住宅空间，相当于约600个单位。

其他发展地段则是用途不限的白色地段，主要发展商可灵活尝试新的发展概念和建筑构造。

不只是一般景观——新旧地标建筑交错融合

新的新加坡科学中心（Singapore Science Centre）将于2027年建成，与裕廊镇大会堂形成裕廊湖区的两大景点，反映这一区的历史和特色。

预计2027年落成的新科学中心由相互连接的五个长方形区块组成，并将设有大型活动广场，供访客参加社区和科学活动，为裕廊湖区增添活力。（新加坡科学中心构想图）

由Architects 61和Zaha Hadid建筑事务所合作设计的新科学中心，将建在裕华园地铁站旁边的空地，距离现址两公里。新中心将增设更大的儿童展厅、观星天文台，以及户外活动广场等设施，成为人们探索科学、技术、工程和数学领域等知识的一站式中心。

裕廊湖畔也将兴建综合旅游发展项目，集合高档酒店、景点、零售、餐饮和娱乐项目于一体，并且符合“科技”“寓教于乐”和“可持续性”的主题。

裕廊湖区的新综合旅游发展项目，将符合“科技”“寓教于乐”和“可持续性”主题。（旅游局构想图）

根据旅游局今年3月发出的“提案征求”（Request for Proposal）详情，发展项目的总楼面面积最大将达8万4000平方米，其中最少3万5000平方米将用来开发景点，至少2万1000平方将用以兴建酒店，预计可建约有350间客房的酒店。另外，最多1万9000平方米可用做零售空间。

发展项目的总楼面面积约相等于圣淘沙名胜世界的四分之一，滨海湾金沙的七分之一。

此外，裕廊湖区也涵盖占地90公顷的裕廊湖花园，是本地第三座国家花园。除了湖畔花园，裕廊湖花园还包含裕华园和星和园，这两座花园正重新发展，预计2024年开放。

不只一抹绿意——处处青葱翠绿花繁叶茂

裕廊湖区超过40%的土地将作为绿色空间，其中包括建设中央公园，将周围邻里和裕廊湖连接起来，让未来居民享受更宜居的环境。所有发展项目也须设有涵盖绿植和开放空间的中央庭院。

裕廊湖区大面积的地面和建筑将种植绿植。（市建局构想图）

所有建筑在二楼至六楼之间的平台层（podium roof level）也将种植绿植，形成独特的“绿植地毯”，把不同大楼连接起来。

不只实现净零——致力成为未来城市典范

裕廊湖区发展项目将争取在2045年左右达到净零排放。

为降低城市热岛效应（Urban Heat Island Effect），新地段的街道设计也须确保地面的公共空间具有充足的遮蔽。这包括保留更多空间来植树，以及在所有街道建设有盖走道等。

裕廊湖区将采用区域供冷网，通过集中制冷装置为住宅、商业及工业建筑供冷，减少能源使用量。

裕廊湖区也会采用气动垃圾输送系统（Pneumatic Waste Conveyance System），以更有效率地展开垃圾收集和回收工作。

不只是交通枢纽——“走、骑、搭”设施更方便出行

为实现减少用车的愿景，到2035年，裕廊湖区至少85％的出行将通过步行、骑行和搭乘公交的方式完成。

裕廊湖区将设有专属的行人、脚踏车和公共交通道路，让人们更方便出行。（市建局构想图）

裕廊湖区各建筑和地铁站之间将设有盖走道或地下人行通道，民众日后可享有更无缝的出行体验。

新地段的所有街道也会设2.5米宽的脚踏车道，为脚踏车骑士提供更宽敞的空间。脚踏车道也会和行人道和有盖走道分隔开来，加强安全。

新地段内也会设三个优先畅行廊道（Transit Priority Corridors），有助巴士往返裕廊东综合交通枢纽，鼓励人们使用公共交通出行。