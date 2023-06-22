上周骨痛热症病例激增逾六成 大巴窑1巷最大黑区

本地上周通报270起骨痛热症病例，比前一周激增107起，增幅超过六成。大巴窑1巷是最大黑区，单在过去两周，病例就迅速增加104起。

根据国家环境局网站的数据，截至星期一（6月19日），全岛有40个骨痛热症活跃区，其中三个为红色高风险区，也就是有至少10起病例。

截至星期三（21日），大巴窑1巷的累计病例已有139起，是病例最多的高风险区，住家和公共场所都发现有蚊虫滋生处。截至6月17日，今年本地累计骨痛热症病例已达3865起。

环境局：气温高 骨痛热症病毒传播率增高

环境局提醒，5月至10月的气温一般较高，骨痛热症病毒传播率也会增高，公众应做好防蚊措施。

《联合早报》记者星期三早上走访大巴窑1巷社区，了解居民对病例激增的担忧。

住在第149座组屋的陈永福（66岁，独居人士）患上骨痛热症后，上周刚康复出院。他是在6月6日早晨前往住家楼下的关怀活跃乐龄站时，因患骨痛热症而昏倒在地，由路过的居民将他送往医院。

他说：“有时候睡觉时会感觉到蚊子在我的身边飞过，但我之前并不害怕……中骨痛热症之后，我觉得很难受，到现在还觉得身体无力。”

在社区住了20多年的叶丽华（84岁，退休人士）说，为避免被叮咬，她添购了防蚊贴、驱蚊拍和蚊帐。

刘伟杰（37岁，中学老师）则担心病例激增会影响家中的孩童。他说，小朋友晚上睡觉时会尽量关窗，避免蚊子飞进家里。

自大巴窑1巷列为红区的那一周起，更多居民因患上骨痛热症到社区中心的康伟西药房就诊，每天有20到30名患者上门。

医生：风险较高群体多待室内

康伟西药房谭广林医生建议居民提高警惕，并鼓励患骨痛热症风险较高的群体，如年长者和孩童多待在室内，暂时关闭窗户，直到情况缓解。

”像老人和小孩这样的群体，我会告诉他们尽量不要在日出前或傍晚时分出门，因为这些时段更容易被蚊子叮咬。“

另外，到目前为止，本地今年共通报了20起兹卡病例，但已不再有活跃的感染区；包括之前被列为兹卡病毒高风险区的高文区的情况也已受控制。环境局呼吁公众，尤其是孕妇，做好防蚊措施并在必要时及时就医。

目前正逢6月学校假期，计划出游者应在出行前做好各种防蚊措施，防止蚊虫滋生，例如把排水口和马桶盖好，并把家里的储水容器倒置存放，避免积水。公众也应在家中阴暗角落喷洒杀虫剂、定时使用防蚊液，以及穿长袖衣和长裤。