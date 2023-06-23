召集义工 助街友找归宿

数年前的一个深夜偶然看到无家可归的街友睡在路边，却不知如何伸出援手，这样的无力感推动李哲锋（27岁，管理培训生）创办志愿组织，协助他们找到安稳的栖身之所。

李哲锋在2019年开始召集同样住在南洋理工大学宿舍的朋友，一起到裕廊西一带和街友们聊天，了解他们的处境与困难。随着参与人数逐渐增加，他在2020年2月正式设立名为The Lighthouse的组织，协助需要帮忙的街友。

目前，义工每个星期四晚上会到裕廊西、文礼、达曼裕廊和先驱一带同街友交流，帮助他们向有关当局申请租赁组屋或临时庇护所等。当露宿街头者成功申请到租赁组屋后，义工也会帮助他们搬入新居。

让李哲锋印象最深刻的一名街友，是历经重重波折才终于成功申请到租赁组屋的年长者。

“在搬进租赁组屋那天，他邀请我们去他的新家做客。当时他站在走廊上，很开心地迎接我们并喊了声‘欢迎’，这个画面对我来说非常珍贵。”

虽然露宿街头者一般都需要他人的援助，有一名街友老伯却把自己的社区发展理事会邻里购物券捐给组织，让义工能买更多粮食给其他人，让李哲锋感动不已。

组织至今共接触了68名街友，并协助其中39人找到住所。

义工在佳节期间准备礼包，送给露宿街头者。（受访者提供）

李哲锋认为，帮助露宿街头者最大的挑战在于赢得他们的信任，以及鼓励他们不要放弃。由于他们可能不会一直逗留在同一个地方，也没有手机，因此难以保持密切的联系。

他希望通过创办志愿组织，可以提高人们对无家可归者的认识，推动公众尽一分力帮助他们。

“我们最终的目标，是希望有一天这个组织没有存在的必要。因为这就意味着，我们已经解决了本地的露宿街头问题。”