濒危沼泽森林蟹成功复育 放生大自然

濒临绝种的新加坡独有沼泽森林蟹，首次在实验室中成功繁衍。国家公园局近期将其中20只放生到自然生态中，有助增加这类螃蟹在野外的数量，进一步加强本地物种的长期生存情况。
什么是沼泽森林蟹？
沼泽森林蟹（Swamp Forest Crab，学名Parathelphusa reticulata）是本地独有的螃蟹物种，目前濒临绝种。这类螃蟹主要生活在低酸碱值茶色水中，并于夜间出没，常埋伏于溪床泥沙中，主要的食物为植物。
何时发现这类螃蟹？
我国在1990年正式发现沼泽森林蟹，这类螃蟹主要生活在义顺沼泽森林。目前在野生的成蟹数量有数百只。
为什么要复育沼泽森林蟹？
这类螃蟹是本地特有物种，因此需通过培育才能提高数量，从而维持我国生物多样化的长期生存情况。
这是沼泽森林蟹首次在自然栖息地以外的环境成功繁殖。
这类螃蟹主要吃叶子，这有助分解大自然环境中的叶子垃圾并促进营养循环，对本地的生态系统有利。
繁殖沼泽森林蟹之后的下一步？
公园局在6月20日将20只沼泽森林蟹放生到本地自然公园的一处溪流，之后会继续密切监督，评估这是不是适合它们生长的栖息地，再决定是否放生更多螃蟹。
当局也会继续研究实验室内的沼泽森林蟹，以进一步了解它们的生命周期等。