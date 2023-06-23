濒危沼泽森林蟹成功复育 放生大自然

濒临绝种的新加坡独有沼泽森林蟹，首次在实验室中成功繁衍。国家公园局近期将其中20只放生到自然生态中，有助增加这类螃蟹在野外的数量，进一步加强本地物种的长期生存情况。

什么是沼泽森林蟹？

沼泽森林蟹娇小玲珑，成年蟹身长约四公分。（陈渊庄摄）

沼泽森林蟹（Swamp Forest Crab，学名Parathelphusa reticulata）是本地独有的螃蟹物种，目前濒临绝种。这类螃蟹主要生活在低酸碱值茶色水中，并于夜间出没，常埋伏于溪床泥沙中，主要的食物为植物。

何时发现这类螃蟹？

我国在1990年正式发现沼泽森林蟹，这类螃蟹主要生活在义顺沼泽森林。目前在野生的成蟹数量有数百只。

为什么要复育沼泽森林蟹？

公园局国家生物多样性中心经理黄家俊博士负责沼泽森林蟹的繁殖研究工作。（陈渊庄摄）

这类螃蟹是本地特有物种，因此需通过培育才能提高数量，从而维持我国生物多样化的长期生存情况。

这是沼泽森林蟹首次在自然栖息地以外的环境成功繁殖。

这类螃蟹主要吃叶子，这有助分解大自然环境中的叶子垃圾并促进营养循环，对本地的生态系统有利。

繁殖沼泽森林蟹之后的下一步？

公园局在本地一个自然公园的溪流放生20只沼泽森林蟹。（陈渊庄摄）

公园局在6月20日将20只沼泽森林蟹放生到本地自然公园的一处溪流，之后会继续密切监督，评估这是不是适合它们生长的栖息地，再决定是否放生更多螃蟹。

当局也会继续研究实验室内的沼泽森林蟹，以进一步了解它们的生命周期等。