湖区将设中央公园衔接邻里和裕廊湖

裕廊湖区超过40%的土地将划为公园、绿色及蓝色空间，包括建造中央公园，将周围邻里和裕廊湖连接起来，打造更宜居的环境。区内发展项目也须设有包含绿植和开放空间的中央庭院。

市区重建局星期四（6月22日）公布靠近裕廊东地铁转换站新地段的发展细节。地段内所有新项目都必须达到百分百的绿地替代，即补回所有因发展需要而流失的绿地，并可通过种植地面花卉、垂直绿圃、绿化屋顶和空中花园等方式来达到这些要求。

新地段也将设有贯穿周围邻里和裕廊湖的中央公园（Central Park），让人们可享受超过10公里长的湖畔景观。