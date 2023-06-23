湖区将设中央公园衔接邻里和裕廊湖 订户 林慧敏更新 / 更新 / 2023年6月23日 1:11 AM发布 / 发布 / 2023年6月23日 12:58 AM 裕廊湖将增设长长的走道，让人们漫步并欣赏湖畔景色。（市建局提供） 所有新地段的建筑将设有平台花园，各栋大楼的公共绿色空间也会衔接起来。（KCAP建筑和规划事务所、SAA建筑、奥雅纳（Arup）、S333及Lekker提供）字体大小:小中大裕廊湖区超过40%的土地将划为公园、绿色及蓝色空间，包括建造中央公园，将周围邻里和裕廊湖连接起来，打造更宜居的环境。区内发展项目也须设有包含绿植和开放空间的中央庭院。市区重建局星期四（6月22日）公布靠近裕廊东地铁转换站新地段的发展细节。地段内所有新项目都必须达到百分百的绿地替代，即补回所有因发展需要而流失的绿地，并可通过种植地面花卉、垂直绿圃、绿化屋顶和空中花园等方式来达到这些要求。新地段也将设有贯穿周围邻里和裕廊湖的中央公园（Central Park），让人们可享受超过10公里长的湖畔景观。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 裕廊湖区 市区重建局 净零 碳排放 裕廊湖区走道晴雨无缝衔接 出行便利减少用车 召集义工 助街友找归宿