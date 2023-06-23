咖啡店白开水卖6角冰水8角 食客喊贵

咖啡店一杯白开水卖6角钱，冰水则要价8角钱，食客喊贵！

陈裕松（67岁，退休人士）星期四（6月22日）投函《联合早报》言论版，称邻里咖啡店的咖啡茶水再次悄悄涨价，普通咖啡乌1元3角、白开水要6角钱，而冰水则要8角钱，令人觉得不合理。

陈裕松受访时透露，该咖啡店位于宏茂桥4道第631座组屋。

记者走访时向咖啡店员工了解情况，确认了一杯白开水的价格是6角，而冰水则是8角。另外，各类咖啡价格则在1元3角到1元6角不等，最贵的冰咖啡是2元。

附近居民张先生（45岁，工程师）透露说，过去两年来，咖啡店茶水的价格已快要赶上商场咖啡店，应该稍微管控一下。“邻里咖啡店的价格应该更亲民，太高的话，其实对部分居民和老人家会是个负担。”

食客郭先生（68岁，退休人士）透露，价格确实定得太高，比其他咖啡店贵。

“冰水8角太贵，一杯咖啡1元4角，咖啡C（加淡奶）1元6角，再起价就不来这里喝了。”

另一位食客贝尔（28岁，推拿师）则认为，咖啡店的茶水味道还不错，所以不介意多付一点钱。“我每次都买冰咖啡，2元有点贵，但还是比商场便宜”

咖啡店主管李先生（50岁）受访则解释说，营业成本越来越高，不得已才调高价格。“租金、水电、跑台员工通通都要钱，顾客只看茶水起价，没考虑到我们成本也起了。”

完整报道，请翻阅2023年6月23日的《新明日报》。