中峇鲁四房式组屋单位 150万元转售价写新高

中峇鲁一个四房式组屋单位以150万元转手，写下四房式组屋转售价新高。

这个在茂源台（Moh Guan Terrace）第50座组屋四楼的单位，地契剩49年。它是一个由两个相连三房式单位打通的“霸级”单位，面积达176平方米，相等于1894平方英尺，比一般四房式单位大六七成左右。由于面积大，单位的成交尺价只有792元。

此前，四房式单位转售价的纪录保持单位在达士岭（Pinnacle@Duxton）第1C座，位于第46层至48层之间，面积为95平方米。这个单位以1369元的尺价成交，目前仍是最高纪录。

促成茂源台组屋单位交易的是莱坊（Knight Frank）。莱坊的文告指出，茂源台单位的卖点包括所在的中峇鲁住宅区气息古朴、由绿意环绕，且周围有西式咖啡座、糕饼店和旧式咖啡店等。

莱坊产业网络主管钟恩汶还说，自冠病病毒阻断措施于2020年6月结束以来，买家对于大面积单位的兴趣有所提升。冠病疫情改变人们使用住家空间的方式，推高市场对大面积单位的需求，进而使到这类单位的价格水涨船高。

面积大地点佳 同价位公寓只能买一房一厅

受访的房地产分析师告诉《联合早报》，茂源台单位的大面积和所在地点距离市区不远，非常稀有，有着很强的吸引力。若以同样的150万元要在附近一带购买私人公寓，或只能买到一房一厅的小单位。

不过，对很多人来说，购买地契所剩不多的组屋，阻力相当大，因为在动用公积金存款时会受到一定限制，跟银行贷款也有难度。

橙易产业（OrangeTee & Tie）研究与咨询部主管孙燕清指出，茂源台很少有单位推出转售市场。之前一次有四房式单位成功交易是在2020年8月；131平方米的单位以108万8000元售出。

建屋局网站也显示，过去一年内，茂源台有两个二房式单位分别以43万2000元和55万元转手，以及一个三房式单位以76万5000元转手。

分析师：天价组屋可能会更多

孙燕清说，截至目前，共有46个面积有至少176平方米的组屋单位以不低于100万元在转售市场上成功卖出，大多数的成交价介于100万元和120万元。

她认为，随着转售价写新高，有些组屋屋主接下来可能会抬高叫价，或会出现更多天价组屋。

房地产搜索网站大亨房地产（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣则认为，150万元组屋属于异常情况，市场不会经常出现类似例子。

“不过，只要私人住宅的价格继续上涨，就会给组屋转售价制造上扬的空间。”