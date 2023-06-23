网络钓鱼报案去年激增174% 大多冒充银行政府物流业

本地网络钓鱼报案激增了，2022年约有8500起，比2021年多出1.5倍以上；当中，诈骗者冒充最多的是银行及金融服务机构、政府部门，以及物流企业。去年，当局共协助捣毁2918个钓鱼网站。

过半涉及以“.xyz”结尾网址

网络钓鱼是诈骗和其他恶意网络活动的关键渠道，对公私机构和企业以及个人构成的威胁越来越大。2021年，网络安全局属下电脑紧急反应组处理的网络钓鱼案件有3100起，去年这类案子的数量激增174%。根据网安局的2022年新加坡网络概况报告，去年接到的网络钓鱼报案中，过半涉及以“.xyz”结尾的网址。由于“.xyz”这个顶级域名（TLD）成本要求较低，使用限制也较少，它已成为不少不法分子使用的顶级域名。

此外，受害人举报的钓鱼网址的平均长度也缩短近一半，意味着不法分子更常使用网址缩短服务，掩盖恶意企图，并追踪点击率。超过八成被举报的钓鱼网站仿冒的是银行及金融服务机构的网站。

勒索软件方面，网安局去年接到132个报案，比2021年少了五起，不过，勒索软件持续对我国网安构成威胁，当局平均每三天就接到一起这类报案。本地制造业和零售业的中小企业是主要目标，许多这类企业缺乏应对网络威胁的专用资源。

去年网络基础设施系统感染减少13%

去年，网安局观察到8万1500个网络基础设施系统遭感染，比2021年的9万4000个减少了13%。尽管全球范围内网络基础设施遭感染案子急剧增加，新加坡这类案子在全球总量中的占比由2021年的0.84%降至去年的0.34%。

2022年新加坡网络概况报告指出，本地情况改善与网络卫生水平提高有关，但遭感染的网络基础设施数量仍处在高位。本地托管（locally-hosted）的命令和控制（C&C）服务器感染的前三种恶意软件为Colbalt Strike、Emotet和Guloader，而本地托管的僵尸网络无人机（botnet drone，一种可自主将更多电脑拉进僵尸网络且难以制止的病毒）上发现的前三种恶意软件为Gamarue、Nymaim和Mirai，占新加坡受恶意软件感染的IP地址的近八成。

去年，针对“.sg”结尾网址的网站窜改活动较2021年减少近两成，从419起减少至340起，中小企业是主要受害者。网安局说，在全球范围内，除了乌克兰和俄罗斯，网站窜改活动有减少的趋势。俄乌战争爆发前不久，有超过70个乌克兰政府网站遭篡改。

网安局局长许智贤指出，去年随着冠病防御措施开始放宽，地缘政治冲突和网络犯罪浪潮加剧了网络威胁，而聊天机器人等新兴技术出现则是一把双刃剑。他强调：“虽然我们应该对新兴技术带来的机遇持乐观态度，但我们必须管控这些新技术带来的风险。”

三大未来网络安全趋势

网安局提醒，名誉赎金（Ransom for Reputation）甚至虚构的数据泄露事件、人工智能深伪技术及骗案，以及经济逆境造成的系统性风险，是值得关注的三大未来网络安全趋势。人工智能是一把网络攻击者与防御者皆可以利用的双刃剑，预计人工智能技术将逐渐进入网络安全领域，市场规模料从2023年的224亿美元，增长至2028年的606亿美元，尤其是通过自然语言处理（NLP）和机器学习技术创造不断变化的基线，为确定潜在网络攻击提供实时分析数据。