正华自然公园三地点 装围篱沟栅堵野猪入社区

近期两起野猪在武吉班让区伤人事件引起关注，国家公园局采取防范措施，在正华自然公园三个地点安装围篱和拦畜沟栅，减少野猪进入住宅区的情况。



拦畜沟栅（cattle-grid）是一种装在地面，防止动物离开特定地区的装置。装置上的格子大过野猪足部，从森林区出来的野猪，会因踩空而后退，不会游荡到其他地方。公园局曾在乌敏岛安装这类装置防野猪，取得良好成效。

其中一个位于万吉地下通道，约50米长的围篱和拦畜沟栅安装工程已完成。另外两个地点分别是沿着策士纳道及卡利巴株高架桥下，两项准备拦阻野猪进入社区的工程，预计在今年7月和8月底完工。