正华自然公园三地点 装围篱沟栅堵野猪入社区 订户 卢慧菁更新 / 更新 / 2023年6月24日 8:14 AM发布 / 发布 / 2023年6月23日 11:54 PM 国家公园局在位于正华自然公园的万吉地下通道，安装约50米长的围篱和拦畜沟栅，防止野猪通过公园进入武吉班让社区。（卓祾祎摄） 国家公园局野生动物管理高级署长李炎贤（站者）向三名国会议员讲解拦畜沟栅的用处；左一起为荷兰—武吉知马集选区议员谢秉辉、武吉班让区议员连荣华及国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪。（卓祾祎摄）字体大小:小中大近期两起野猪在武吉班让区伤人事件引起关注，国家公园局采取防范措施，在正华自然公园三个地点安装围篱和拦畜沟栅，减少野猪进入住宅区的情况。拦畜沟栅（cattle-grid）是一种装在地面，防止动物离开特定地区的装置。装置上的格子大过野猪足部，从森林区出来的野猪，会因踩空而后退，不会游荡到其他地方。公园局曾在乌敏岛安装这类装置防野猪，取得良好成效。其中一个位于万吉地下通道，约50米长的围篱和拦畜沟栅安装工程已完成。另外两个地点分别是沿着策士纳道及卡利巴株高架桥下，两项准备拦阻野猪进入社区的工程，预计在今年7月和8月底完工。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 野猪 陈杰豪 国家公园局 公园局 连荣华 武吉班让 定格百年：潮剧院红极一时 俱往矣生旦净丑 尚达曼：全球陷入高通胀是各国央行和政策制定者决策错误