国家图书馆管理局主办的阅读节即日起登场,主办方今年在更多户外场地,包括湿巴刹、商场和组屋底层,举办展示会、导览活动和工作坊等共70项活动,以更生活化的方式推广阅读。

迈入第八届的阅读节从星期五(6月23日)举行至7月31日。今年的活动以“蓬勃发展”(flourish)为主题,让公众通过一系列与阅读相关的活动,反思如何应对不断变化的环境,并实现自我成长。

图管局按主题筛选了12个本地和海外作家撰写的英文和母语作品,推荐给公众阅读,并配合这些读物策划70个活动。这些作品包括吴庆康的微型幻想小说《疫言2030》和戈特利布(Lori Gottlieb)的《也许你该找个人聊聊》(Maybe You Should Talk to Someone)。