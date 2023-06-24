尚达曼：全球陷入高通胀是各国央行和政策制定者决策错误

促使全球陷入高通货膨胀的导因，并非乌克兰战争等供应方面的冲击，根本原因是各国中央银行和财政政策制定者长期以来的决策错误。

新加坡银行公会星期五（6月23日）庆祝成立50周年。受邀出席晚宴的国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼在对话环节中，提出他认为导致全球面对高通胀的原因。

他认为，人们如今面对的不仅是通胀，而是全球经济环境根本的转变。“我们来到了一个时代的结束，一个拥有廉价能源、廉价人力和全球供应的时代；一个全球化不但带来繁荣，也为全球降低成本的时代，都将终结。”

全球经济环境在冠病疫情，以及乌克兰战争爆发后的这几年内起了很大的变化。

也是金融管理局主席的尚达曼认为，人们太容易把这一切归咎于来自供应方面的冲击。乌克兰战争确实造成食品价格飙升，气候方面的影响导致一些供应短缺，但是这些都不是引起趋势变化的根本原因。

“我觉得根本上来说，是因为央行和财政政策制定者所采纳的运作模式早已不适用。”

他认为，其中一个错误是没有在“和平时期”做好准备。人们正从一个大致稳定的全球经济环境，进入一个本质上不稳定的世界。影响稳定的因素包括可能不断出现的流行病、地缘政治和经济冲击。

他说，货币和财政政策制定者应该在和平时期为货币和财政政策建立缓冲，但他们却反其道而行。消除了所有的缓冲措施，把利率降至零，使得体系内有大量的资金，让大家如今处于不利的境地。

要改善情况，尚达曼建议从供应策略着手，通过政府政策，公共领域和私人机构的合作来带动私人投资，不单是刺激需求。

这场对话由《海峡时报》副总编辑维克拉姆·康那（Vikram Khanna）主持，康那也提出我国如何应对人口老龄化的问题。

尚达曼回应，没必要为此苦恼，真正的挑战是如何让人们优雅地老去，如何让人们尽量继续工作，有健康的生活。这涉及思维的改变，包括雇主的思维。雇主必须认识到不会有源源不绝的外籍工人供应，因此须充分利用有经验的本地劳动队伍。

尚达曼本月8日宣布参选总统，他将在下个月7日卸下所有公职，并且退出人民行动党。

对话结束后，活动主持人问尚达曼，步入人生的下个阶段后，是否会想念现在的生活。对此尚达曼说，人都会怀念过去，他最想念的是过去热衷运动的时候。“不过要充分地利用人生的每个阶段，这样未来才有值得怀念的。”