儿欠阿窿不堪骚扰 父母失望怒斩亲情

刚帮儿子还债逾万元，岂料两天后儿子又向另五组阿窿借钱，害得父母接恐吓电话，被爆粗臭骂，还连累其他亲戚，儿子甚至闹失踪，如今父母要跟33岁儿子脱离关系，称没能力再帮他。

黄运萍（57岁）来自马国，她前夫22年前逝世，过后她独自抚育两女儿与一个儿子。

跟着她结识现任丈夫苏启泉（68岁），并跟随他在本地生活。不过黄运萍与前夫生下的儿子萧镇尧（33岁），却为两老带来不少问题。

他们告诉记者，从小到大在马国生活的萧镇尧，去年6月来到本地工作，在一家私人俱乐部做餐饮服务。由于工作关系，儿子并没有与他们同住。

她说，儿子过去曾到新西兰“跳飞机”数年，疫情期间则没工作，整日在家，去年毫无通知下突然来新。

岂料今年3月底，儿子因向大耳窿借钱，欠债1万1000元，闹到两老都知道，当时他们想到先帮助儿子渡过难关，就掏出积蓄帮他还债。

“我们4月17日帮他还了逾万元，哪里知道他两天后又再跟5组人，每组借了1000元。”

夫妻俩表示，现在他们都没收入，加上两个月前才刚帮忙还债，如今已无能为力。

她指现在儿子人间蒸发，完全联络不上。过去他三不五时会联系她借钱，都是有借无还，最后一次联系是在6月13日。

“他已消失好几天，社交媒体账户也全部删除，33岁的人还搞那么多事情。”

儿谎称提款卡不见 办新卡突破财务封锁

帮儿还万元后，父母曾接管他银行户头，岂料他跟银行谎称提款卡不见了，再办新卡突破财务封锁。

夫妻俩说，今年4月帮儿还债后，曾接管他的银行户头，若儿子需要任何费用可向他们提出，当初他也答应。

岂料儿子为了取回户头，竟向银行谎称提款卡不见了，让银行补发一张新卡，最终户头里的数千元也尽数被提走。

完整报道，请翻阅2023年6月24日的《新明日报》。