车翻滚近10圈 男驾驶抛飞惨死

泛岛快速公路昨晚发生致命车祸，一辆轿车失控撞上防撞栏和另一辆车后，猛烈翻滚近10圈，四轮朝天，男驾驶被抛出车外，当场身亡。

这起致命车祸发生在星期五（6月23日）晚上9时，地点在往樟宜机场方向的泛岛快速公路（PIE），靠近武吉知马出口的路段。死者是33岁的华族男子。

读者张泳华（43岁，自雇人士）当时刚好经过该路段，他通知《新明日报》说，星期五晚上9时许开车经过，发现有大批警察在场，最左边车道有一辆已翻覆和受损严重的黑色轿车，一旁还有蓝色帐篷。

“现场至少有20名警察，还有救护车到场，情况看似非常严重。”

拍下车祸经过的视频星期六（24日）早上也在网上传开，根据脸书群组SG Road Vigilante上传的视频，可看到黑色轿车在较弯的路段行驶时突然失控，先撞上右边防撞栏后，再撞上左边的一辆白色轿车，跟着猛烈翻转近10次，一度还腾空翻转，直到撞到最左边车道的防撞栏后，才四轮朝天停下。

视频可见，黑色轿车在翻转时，车子零件也被撞损甩出，甚至可见到驾驶员抛出车外跌在路边。

另一个角度的视频则显示，马路上都是从黑色轿车掉落的零件，轿车已经损坏不堪，其中一个车门开着，一旁还有蓝色帐篷。

警方受询时指出，车祸涉及两辆轿车，33岁的男驾驶被医护人员当场宣告死亡；另一名33岁男驾驶和23岁女乘客在意识清醒下送院。调查还在进行中。

新加坡民防部队指出，伤者被送往陈笃生医院。

完整报道，请翻阅2023年6月24日的《新明日报》。